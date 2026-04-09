Путин не остановится на Донбассе: Зеленский предупредил об угрозе для двух крупных городов

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия не ограничится территориальными уступками ей по Донбассу и будет пытаться захватить Харьков и Днепр. Глава государства раскрыл недостатки стратегии команды президента США Дональда Трампа в отношении Кремля.

Об этом Зеленский сказал в интервью Аластеру Кэмпбеллу для подкаста The Rest is Politics, пишет The Guardian.

Зеленский о команде Трампа и РФ

Президент Украины заявил, что команда Трампа не сумела «по-настоящему понять детали того, чего хочет Россия». Он объяснил это тем, что двое ключевых американских переговорщиков Стив Уиткофф и Джаред Кушнер «провели слишком много времени» в общении с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением. По словам Зеленского, в прошлом году они пять раз посещали Москву, но до сих пор не побывали в Киеве.

Тем временем администрация Трампа давит на Украину, добиваясь согласия на уступки по Донбассу. А Путин в свою очередь заявлял о готовности к прекращению огня при условии, что Украина откажется от этой территории.

Угроза для Днепра и Харькова

Украинский президент подчеркнул, что лучше понимает как психологию российского диктатора, так и его настоящие военные намерения, чем представители Белого дома. Он убежден: даже в случае захвата Донбасса Кремль не остановится и будет пытаться продвинуться дальше — в частности захватить Днепр и Харьков.

«Мы должны признать, что частично американцы чувствуют, что [Донбасс] — это не что-то важное для нас. Они не хотят признавать, что Путин будет им врать и что он может продолжить оккупацию даже после таких шагов. Американцы уверены, что могут доверять Путину», — высказался Зеленский.

Территориальные уступки

Напомним, ранее в интервью News Nation Зеленский отверг идеи территориальных уступок РФ, отметив, что настоящим компромиссом является требование к Путину отступить и возместить убытки, учитывая огромные потери Украины. Президент подчеркнул, что агрессор не планирует останавливаться, а надежные гарантии безопасности могут предоставить только США после завершения войны. Он предостерег, что любые предложения по «сдаче» территорий только спровоцируют дальнейшее наступление россиян.

В интервью AP Зеленский отметил, что Украина не может отступать со своих территорий, поскольку это только позволит России укрепить позиции и подготовиться к полной оккупации. Он отметил, что Кремль выдвигает ультиматумы вместо реальных компромиссов, пытаясь избежать дальнейших огромных потерь своей армии. Президент убежден, что россияне манипулируют переговорами, поэтому сначала необходимо остановить врага, получить надежные гарантии безопасности и только потом переходить к дипломатии.