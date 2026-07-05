Путин не остановится по меньшей мере до 2027 года: прогноз FT

Переговоров до февраля не будет? : FT раскрыло детали тайных планов РФ

Реклама

Несмотря на успешные удары Украины по российскому тылу, диктатор Владимир Путин не показал никаких признаков, что последние кампании ВСУ заставят его сесть за стол переговоров.

Об этом пишет британская газета Financial Times.

По информации издания, российская делегация ранее на мирных переговорах заявила американской стороне, что ей необходимо добиться от Украины согласия на масштабные уступки, отмечает газета со ссылкой на чиновников, участвующих в обсуждениях.

Реклама

Эти должностные лица заявили, что трехсторонние мирные переговоры при посредничестве США вряд ли возобновятся до конца лета.

Сосредоточенность России на максималистских целях Путина означает, что Москва вряд ли примет участие в каких-либо содержательных переговорах до февраля следующего года, подтвердил источник FT в Москве.

«Пока россияне преимущественно считают, что американцы „отдадут“ нам (России — Ред.) Украину. Они не намекают ни на какие уступки. Они продолжают повторять одни и те же цели… Их переговорная позиция фактически означает отсутствие какого-либо основания для переговоров», — отмечает анонимный источник FT в Кремле.

Издание напоминает, что даже несмотря на то, что наземное наступление России замедлилось до изнурительного и дорогостоящего ползучего состояния, Путин приказал своим войскам захватить остальную часть Донецкой области до конца года.

Реклама

Ранее в Kyiv Post назвали два реальных сценария, как закончится война в Украине.

Напомним, Владимир Зеленский объявил о «реальной перспективе» завершения войны после звонка Трампа.

Новости партнеров