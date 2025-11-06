Путин не остановится: Рютте раскрыл планы Кремля после Украины

Марк Рютт. / © Getty Images

Реклама

Угроза со стороны путинской России не завершится Украиной. Агрессорка Российская Федерация готовится вместе с другими противниками к «долгосрочному противостоянию».

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на форуме НАТО-промышленность в Бухаресте.

По его словам, обязательство стран-членов тратить 5% ВВП на оборону до 2035 года является «тем, что нам нужно для обеспечения безопасности». Генсек подчеркнул: хотя вторжение России в Украину является «наиболее очевидным примером», но угроза, с которой сталкивается Альянс, является более долгосрочной.

Реклама

«Опасность, которую представляет Россия, не закончится с окончанием войны. В ближайшем будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире», – уверен Рютте.

Он отмечает, что Москва «не единственная в своих попытках взорвать глобальные правила».

«Она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами. Они расширяют сотрудничество в оборонной промышленности до беспрецедентного уровня. Они готовятся к длительной конфронтации», – добавил он.

В этом контексте Рютте призвал промышленность «активизироваться», чтобы Североатлантический альянс мог «превзойти по вооружению, производству и разуму тех, кто стремится навредить или ослабить».

Реклама

По его словам, страны-члены НАТО должны производить оборудование в больших объемах, потому что "безопасность зависит от этого". Генсек подчеркнул, что государства Альянса уже обладают самыми современными системами, которые обеспечивают преимущество, но требуются большие объемы производства и быстрые поставки.

Напомним, издание Welt сообщило, что Альянс разработал новый секретный план на случай возможной войны с Россией. В НАТО считают, что диктатор РФ Владимир Путин уже приступил к «фазе 0» нападения, регулярно устраивая провокации в Европе для испытания оборонной способности союзников. Причем самой большой опасностью российского нападения станет после завершения войны в Украине, считают они.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров принялся уверять, что Москва не намерена нападать на какую-либо страну НАТО . По его словам, Россия готова укрепить это в гарантиях безопасности. Он обвинил Запад в подготовке к новой великой европейской войне и заявил об угрозе НАТО в Арктике и Евразии.