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Путин не отказался от цели уничтожить Украину как государство — ISW

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Путин не отказался от цели уничтожить Украину как государство — ISW

Фото: Getty Images

Действия и слова диктатора подпадают под определение геноцида украинского народа

Президент России Владимир Путин продолжает отвергать идею украинского суверенитета, что делает невозможным начало серьезных переговоров по прекращению войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты организации проанализировали выступление российского диктатора в дискуссионном клубе «Валдай» 27 октября и пришли к выводу, что Путин все еще преследует цель уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа. В частности, об этом свидетельствуют его постоянные нарративы о том, что Украина и Россия являются единым народом, разделенным на разные государства в силу исторических обстоятельств.

"Эти заявления вместе со многими действиями России должны вызвать серьезные размышления над вопросом, что война России против Украины является геноцидом, поскольку геноцид юридически определяется как действия, совершенные с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу", – говорится в сообщении ISW.

Напомним, ранее Путин заявил, что война против Украины "была неизбежна", но произошла не "по вине Москвы".

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Дата публикации
Просмотры
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