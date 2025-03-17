Заявления Кремля с требованием к Украине уступить неоккупированные украинские территории свидетельствуют о том, что в РФ остаются преданными этим территориальным целям.

Даже в случае прекращения огня в Украине диктатор Российской Федерации Владимир Путин вряд ли откажется от своих амбиций по отношению к Украине. Восстановление российского наступления "почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей".

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны ( ISW ).

Заявление Волтца о территориальных уступках

Американские специалисты приводят заявление советника президента США по национальной безопасности Майка Уолта о том, что Украина получит неопределенные гарантии безопасности в обмен на неопределенные территориальные уступки. По его словам, Вашингтон рассматривает реальность ситуации на местах в дипломатических переговорах, обсуждая прекращение войны в Украине.

"Неясно, что именно Уолтц подразумевал под "реальностью ситуации на местах". Российские официальные лица часто использовали нарратив о том, что любые переговоры должны учитывать "реалии на местах", ссылаясь на нынешнюю линию фронта в Украине и свои заявления о неизбежности дальнейших побед России на поле боя", — говорится в отчете.

Специалисты Института считают, что признание Волтцом того, что Украина получит неопределенные гарантии безопасности, является ключевым аспектом достижения заявленной цели президента США Дональда Трампа по обеспечению длительного мира в Украине, но прекращение боевых действий на незащищенных линиях ограничило бы эффективность гарантий безопасности.

Что с нынешней линией фронта

Нынешняя линия фронта не обеспечивает стратегическую глубину, необходимую Украине для надежной защиты от возобновления российской агрессии, считают аналитики.

"Российские войска находятся на противоположном берегу Днепра от Херсона, примерно в 25 километрах от Запорожья и в 30 километрах от Харькова. Войска РФ на Днепре могли бы использовать перемирие для подготовки к чрезвычайно сложной задаче беспрепятственного форсирования реки, что значительно повысило бы вероятность успеха в этой операции", — за.

Отмечается, что остановка хорошо подготовленного большого механизированного наступления на морозе – чрезвычайно редкое явление на войне, а это значит, что восстановление российского наступления, скорее всего, почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожье, и ключевым городам донецкого пояса крепостей.

Агрессорка Россия строит большую автомагистраль и железную дорогу, направленную на соединение крупных городов в оккупированной Украине и России, что укрепит контроль РФ над оккупированной Украиной и способность России транспортировать и поставлять действующие в Украине российские силы в случае будущего российского наступления на юге Украины.

Привлечение западных сил и помощь Украине

"США и Европе, вероятно, придется оказывать военную помощь Украине быстрее, в гораздо больших объемах и с большей ценой, чем ближе конечные линии прекращения огня к нынешней линии фронта. Украине, вероятно, понадобится еще большая армия с большими возможностями, чтобы играть свою решающую роль в сдерживании и, если необходимо, поражении в будущем ной границы с Россией) протяженностью свыше 2100 километров", — отмечают в ISW.

Соблюдение режима прекращения огня вдоль нынешней линии фронта также потребует привлечения большого количества западных сил. Помощь Украине в восстановлении стратегически важных территорий, как выразился Трамп, могла бы значительно снизить стоимость и сложность обеспечения будущего мира.

РФ сохраняет свои территориальные претензии

Прекращение огня на более защищенных позициях также поставило бы российские войска в более невыгодное положение для возобновления наступательных операций, что сделало бы грядущую российскую агрессию менее вероятной. Впрочем, российские официальные лица сохраняют свои максималистские территориальные претензии по всей оккупированной и значительной части неоккупированной Украины.

Высокопоставленные должностные лица Кремля, в том числе и "фюрер" Путин, последовательно требуют от Украины отдать всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, включая те районы, которые еще не оккупированы российскими войсками, и подтвердили эти требования в последние недели.

"Постоянные заявления Кремля с требованием к Украине уступить неоккупированные украинские территории свидетельствуют о том, что Кремль и Путин остаются преданными этим территориальным целям, несмотря на продолжающиеся переговоры", — говорится в отчете.

Кроме того, Путин неоднократно призывал Украину навсегда отказаться от целей вступления в НАТО или какого-либо блока безопасности и отклонить будущие предложения иностранной военной помощи, а министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что Россия отвергнет будущее развертывание любых европейских миротворцев в Украине и будет рассматривать какое-либо войну.

Учитывая требования Кремля, отмечают в ISW, маловероятно, что Путин откажется от своих амбиций по отношению к Украине даже после прекращения огня.

Как сообщалось, Financial Times писало о том, что диктатор РФ Владимир Путин не откажется от своих целей в отношении Украины. Во время пресс-конференции хозяин Кремля заявил, что любое прекращение огня должно привести к окончательному урегулированию конфликта, которое "решит первопричины" его вторжения.

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