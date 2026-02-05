Путин не отступает: в Кремле хотят воевать, пока не добьются всех своих целей - детали

Владимир Путин. / © Associated Press

Высокопоставленные должностные лица и рупоры Кремля подтверждают обязательство агрессора России относительно ее военных целей. Более того, в Москве отвергли гарантии безопасности для Украины, которые поддерживает Запад. Вероятно, таким образом они устанавливают информационные условия для отклонения любого мирного соглашения, не уступающего требованиям РФ.

Об этом говорится в последнем анализе Института изучения войны ( ISW ).

В частности, представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова повторила характеристику Кремля по развертыванию западных войск в Украине — как «категорически неприемлемого», а потому пригрозила, что Российская Федерация будет рассматривать такие войска как законные военные цели. Мол, они будут угрожать их безопасности. Она также заявила, что решение войны невозможно, если оно не будет направлено на устранение так называемых «коренных причин», которые Москва стремится решить «военными или политическими средствами».

«Кремлевские чиновники используют „коренные причины“ как сокращение для обозначения требований России относительно возвращения НАТО к границам 1997 года, уничтожения украинских военных и замены нынешнего демократически избранного правительства Украины пророссийским режимом», — говорится в отчете.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз повторил, что Россия будет продолжать свою войну, пока украинское правительство «не примет соответствующих решений». Вероятно, подчеркивают в ISW, это означает, что Киев должен капитулировать «перед российскими абсолютистскими требованиями».

Связанный с Кремлем эксдепутат Верховной Рады Виктор Медведчук, близкий союзник «фюрера», которого Путин поначалу хотел назначить на пост президента Владимира Зеленского после полномасштабного вторжения в 2022-м, заявил, что заявления о развертывании западных войск в Украине делают переговоры «глухим углом».

Кроме того, депутаты Государственной думы России, часто выступающие рупорами риторических линий Кремля, также повторили явный отказ Кремля от послевоенных гарантий безопасности для Украины.

Напомним, вчера, 4 февраля, первый день переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби завершился. Секретарь СНБО Рустем Умеров был среди представлявших украинскую делегацию, заявил, что РФ была представлена на высоком военном уровне.

Перед началом переговоров спикер диктатора России Дмитрий Песков дерзко заявил, что РФ продолжает войну. Мол, так называемое «сво» будет продолжаться, «пока соответствующие решения не будут приняты Киевом».