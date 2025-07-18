Путин не отступит: чего ожидать от Кремля после ультиматума Трампа

Владимир Путин не откажется от своих целей в Украине

Реклама

Несмотря на ультиматум от президента США Дональда Трампа, Владимир Путин не намерен отказываться от своих целей в Украине и прекращать войну. Даже в самом худшем для себя случае, Путин прибегнет к принудительной мобилизации, но продолжит воевать.

Такое мнение высказывают профессор истории Майкл Кимммидж и приглашенная научная сотрудница Мария Липман в статье Foreign Affairs.

Путинский «спокойствие» и нежелание отступать

За 25 лет правления Путин создал в России «злостное спокойствие»: отсутствует какая-либо серьезная оппозиция и публичная критика власти. Население может заниматься своими делами, не демонстрируя полной лояльности, а репрессии затрагивают только тех, кто публично бросает вызов Кремлю.

Реклама

«Жизнь в России теперь может быть успокаивающе предсказуемой, даже если иногда требует адаптации», — отмечают аналитики.

Полномасштабное вторжение в Украину планировалось как «маленькая победоносная война», которая должна укрепить влияние России. Однако более трех лет кровавой войны лишь ослабляют РФ. Однако Кимммидж и Липман не верят, что проблемы на фронте, давление Трампа или экономические трудности заставят Путина признать поражение и заключить мир.

«Если Путина подтолкнуть, он, вероятно, пожертвует равновесием в России ради массовой мобилизации и жестких принудительных мер… В Украине Путин рискнет всем», — пишут они.

Ситуация для Украины и инструменты Путина

В то же время ситуация для Украины не выглядит катастрофической. Авторы статьи подчеркивают, что захваченные Россией территории не являются стратегически критическими для выживания украинского государства, а крупные города остаются вне досягаемости российской армии. Даже если Трамп не выполнит свой ультиматум, Украина продолжает получать нарастающую поддержку Европы.

Реклама

В самой России в это время начинается настоящий экономический кризис, признаваемый даже в Кремле.

«Перед лицом этих проблем, которые усугубляются, Путин не отступает… Россия не контролирует Украину, и любое урегулирование, которое оставляет Украину вне контроля России, будет равносильным поражению.

Аналитики убеждены, что у Путина еще есть инструменты для продолжения войны, в частности, «жестокая» мобилизация со строгими наказаниями. Это разрушит миф о «стабильности», но уничтожить Украину для него все равно важнее.

Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев угрозами отреагировал на согласование послами Евросоюза 18-го пакета санкций против Москвы. Он пообещал еще более сильные удары по объектам Украины. Медведев принялся утверждать, что новый пакет европейских санкций против России вроде бы не способен изменить ее позицию.

Реклама