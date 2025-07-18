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Путин не отступит: чего ожидать от Кремля после ультиматума Трампа
Владимир Путин не откажется от своих целей в Украине даже после ультиматума от президента США Дональда Трампа.
Несмотря на ультиматум от президента США Дональда Трампа, Владимир Путин не намерен отказываться от своих целей в Украине и прекращать войну. Даже в самом худшем для себя случае, Путин прибегнет к принудительной мобилизации, но продолжит воевать.
Такое мнение высказывают профессор истории Майкл Кимммидж и приглашенная научная сотрудница Мария Липман в статье Foreign Affairs.
Путинский «спокойствие» и нежелание отступать
За 25 лет правления Путин создал в России «злостное спокойствие»: отсутствует какая-либо серьезная оппозиция и публичная критика власти. Население может заниматься своими делами, не демонстрируя полной лояльности, а репрессии затрагивают только тех, кто публично бросает вызов Кремлю.
«Жизнь в России теперь может быть успокаивающе предсказуемой, даже если иногда требует адаптации», — отмечают аналитики.
Полномасштабное вторжение в Украину планировалось как «маленькая победоносная война», которая должна укрепить влияние России. Однако более трех лет кровавой войны лишь ослабляют РФ. Однако Кимммидж и Липман не верят, что проблемы на фронте, давление Трампа или экономические трудности заставят Путина признать поражение и заключить мир.
«Если Путина подтолкнуть, он, вероятно, пожертвует равновесием в России ради массовой мобилизации и жестких принудительных мер… В Украине Путин рискнет всем», — пишут они.
Ситуация для Украины и инструменты Путина
В то же время ситуация для Украины не выглядит катастрофической. Авторы статьи подчеркивают, что захваченные Россией территории не являются стратегически критическими для выживания украинского государства, а крупные города остаются вне досягаемости российской армии. Даже если Трамп не выполнит свой ультиматум, Украина продолжает получать нарастающую поддержку Европы.
В самой России в это время начинается настоящий экономический кризис, признаваемый даже в Кремле.
«Перед лицом этих проблем, которые усугубляются, Путин не отступает… Россия не контролирует Украину, и любое урегулирование, которое оставляет Украину вне контроля России, будет равносильным поражению.
Аналитики убеждены, что у Путина еще есть инструменты для продолжения войны, в частности, «жестокая» мобилизация со строгими наказаниями. Это разрушит миф о «стабильности», но уничтожить Украину для него все равно важнее.
Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев угрозами отреагировал на согласование послами Евросоюза 18-го пакета санкций против Москвы. Он пообещал еще более сильные удары по объектам Украины. Медведев принялся утверждать, что новый пакет европейских санкций против России вроде бы не способен изменить ее позицию.