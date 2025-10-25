Путин не планирует завершать войну: эксперт объяснил, какую хитрую игру он может начать

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну против Украины. Несмотря на многие попытки повлиять на Кремль, Москва продолжает выдвигать ультиматумы и отказывается даже рассматривать компромиссные варианты. Такое поведение может быть только началом новой, более хитрой игры со стороны российского лидера.

Об этом рассказал политолог Петр Олещук.

Он отметил, что Россия сейчас действует в привычной для себя манере — из-за давления и ультиматума, не имеющих ничего общего с реальностью.

По словам аналитика, администрация Дональда Трампа понимает, что эти требования выглядят неадекватно, однако Кремль сознательно демонстрирует нежелание прекращать агрессию.

«Россия продолжает выдвигать ультиматумы, которые администрации Трампа кажутся нереальными. Это показывает, что они не хотят ничего прекращать», — объяснил Олещук.

Почему Кремль не соглашается на мир

Политолог напомнил, что еще в начале года Трамп якобы предлагал Путину компромисс: окончание войны в обмен на частичную легализацию оккупированных территорий, смягчение санкций и возобновление экономического сотрудничества.

Однако российский диктатор отказался даже от столь выгодных для него условий.

«Путин должен был только закончить войну, но не согласился. Он продолжает играть роль „твердого лидера“, не делающего никаких уступок», — пояснил эксперт.

Какую игру может начать Путин

По мнению Олещука, если Трамп или его администрация со временем перейдут к более жестким действиям против России, Путин может изменить тактику.

Речь может идти о попытках выглядеть более миролюбивым, отказ от риторики об изменении власти в Украине, но сохранение главной цели — контроля над оккупированными территориями.

«Путин сейчас ведет себя как дуболом, но если санкции и удары по России усилятся, он начнет действовать тоньше. Может даже заявить о готовности к диалогу, однако потребует сохранения всех захваченных территорий», — предупредил эксперт.

Подобные маневры со стороны Кремля могут создать опасную иллюзию готовности России к миру, считает Олещук.

В реальности же это будет лишь попытка навязать Украине «новые правила игры» и ослабить международную поддержку Киева.

«Если Путин начнет говорить о мире, это не означает, что он его хочет. Это будет политическая игра, направленная на раскол партнеров Украины», — подытожил эксперт.

Вот, пожалуйста, этот материал в формате короткого бэк-граунда.

Напомним, историк Ярослав Грицак рассказал, что настоящая цель Путина — не Донбасс, который является «мелкой рыбкой», а вся «Новороссия» от Харькова до Одессы, причем Одесса является ключевой целью. Этот план, разработанный еще в 2008-2009 годах, должен отрезать Украину от Черного моря.

По словам Грицака, Путин сознательно не хочет захватывать «токсичный» Запад Украины, чтобы не «повторить ошибки Сталина», а с остальной территории (с центром в Киеве) планировал сделать «новую Беларусь» во главе с «украинским Лукашенко». Историк считает, что диктатор не отказался от этих планов, о чем свидетельствует его зацикленность на истории, которой он «тошнил даже Трампа».