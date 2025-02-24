"Путин не подарит нам этот мир": Зеленский сделал заявление об окончании войны

Украина стремится в 2025 году сделать все для достижения продолжительного и справедливого мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время саммита "Поддерживай Украину" с участием мировых лидеров.

"Этот год должен стать годом начала реального и надежного мира. Путин не подарит нам этот мир, не отдаст его в обмен на что-то. Мы должны обрести мир силой, мудростью и единством нашим с вами сотрудничеством. О мире невозможно просто объявить за один час, невозможно объявить за один день сегодня, завтра, послезавтра. К сожалению, такая реальность. Если кто-то попытается это сделать, и именно так, без какой-либо опоры это не сработает, без каких-либо гарантов безопасности это не сработает", - сказал президент.

Зеленский также объяснил, что означает надежный и продолжительный мир для Украины.

"Надежный и длительный мир – это значительно больше, чем тишина на фронте. Мы помним, что с 2014 года, именно с 2014, более 25 раз Россия нарушила режим прекращения огня. Кстати, когда генерал Келлог находился в Украине, я передал ему и передал президенту Соединенных Штатов Америки документ с перечнем всех сисфаеров, с конкретными датами, которые Россия сломала. Поэтому мир может являться следствием взвешенной дипломатии и абсолютно четких гарантов безопасности", - добавил он.

Напомним, в Киеве начался саммит "Поддерживай Украину" с участием лидеров стран-партнеров и руководства Евросоюза. Мероприятие приурочили к третьей годовщине полномасштабного нападения россиян. Среди участников – делегации, прибывшие в этот день в Украину.

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