Путин не подпишет ни один мирный план - Портников

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину не собирается соглашаться с любыми условиями мира, поскольку он не заинтересован в завершении войны.

Такое мнение высказал в своей заметке в Facebook украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

По его словам, хозяину Кремля переговоры интересны лишь с точки зрения продолжения войны во время мирных переговоров или избежания новых американских санкций.

«Если кто-то действительно заинтересован в завершении войны, он соглашается на прекращение огня и уже потом проводятся мирные переговоры. Несогласие Путина с прекращением огня и является четким индикатором, что никакие мирные переговоры не приведут к результату. Потому что в них нет России и ее заинтересованности», — подчеркнул обозреватель.

Портников предположил, что нынешние переговоры происходят лишь потому, что спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев подсунул представителю американского президента Стиву Уиткоффу «идиотский черновик в надежде предотвратить санкции против российской нефти».

Эта бумага, по мнению журналиста, попала на стол хозяина Белого дома из-за некомпетентных сотрудников администрации Трампа, которые решили угодить его тщеславию и вере, что войну можно быстро закончить, а Нобелевскую премию — получить.

«Любой конкретный разговор положит конец этим спекуляциям. И не потому что соглашение будет подписано или не подписано США и Украиной. А потому что любое соглашение не подпишет Россия. А без России никакого финала войны не будет», — подчеркнул Портников.

Политический обозреватель отметил, что для прекращения огня российскому президенту не нужен Трамп, такой момент наступит, когда Путин потеряет возможность уничтожать Украину и оккупировать ее территории.

«Когда это произойдет, в каком году возникнет такое окно возможностей сегодня не знает никто — даже сам Путин. Но это будет зависеть и от западного давления на Россию, и от украинской готовности сопротивляться агрессии в дальнейшем», — подытожил журналист.

Напомним, накануне в Госдуме РФ заявили, что Россия не должна соглашаться на предложения США по достижению мира с Украиной, поскольку это «провокация», которая не приведет к реальному прекращению войны.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что получил текст документа из 28 пунктов от США. Он предположил, что план станет основой для окончательного урегулирования, однако отметил, что предметного обсуждения с Россией пока не было якобы из-за отсутствия согласия Украины.

В «мирном плане» Трампа, который состоит из 28 пунктов, говорится о том, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса, включая неоккупированные территории.

Встреча представителей ведущих европейских государств, Украины и США для обсуждения американского мирного плана происходит в воскресенье, 23 ноября, в швейцарском городе Женеве.