Путин не пользуется интернетом и у него нет смартфона: FT описало провал России в области ИИ

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин не пользуется Интернетом и у него нет смартфона. Десять лет назад он заставил свое ближайшее окружение использовать печатные машинки. Учитывая это, неудивительно, что Москва значительно отстала в искусственном интеллекте.

Об этом рассказал офицер российской разведки, сбежавший на Запад, сообщает Financial Times.

В этой статье автор — научный сотрудник Оксфордской школы глобальных и региональных исследований Артур Макфарлейн — отмечает, что глобальные санкции сделали невозможным развитие в России собственного сектора ИИ.

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Так, по недавнему сообщению «Радио Свобода», крупнейший российский государственный банк «Сбербанк» смог приобрести лишь 9000 графических процессоров с начала полномасштабной войны против Украины. Для сравнения, Microsoft только за прошлый год приобрела почти 500 тыс. таких процессоров. Россия нашла новых торговых партнеров, но у них нет доступа к большим объемам передовых полупроводников. К тому же из-за эмиграции после 2022 года РФ потеряла около 10% своей рабочей силы в области IТ.

Поэтому Россия занимает 31 место в мире по уровню развития искусственного интеллекта в Глобальном индексе ИИ от Tortoise Media. Она уступает всем основным экономикам и даже небольшим странам, как Португалия, Норвегия, Ирландия и Люксембург.

Москва обладает весомым стимулом для улучшения своих возможностей в области ИИ. Автор отметил — если Путин хочет распространить онлайн-цензуру на искусственный интеллект, ему понадобятся еще большие вычислительные мощности, а значит больше чипов.

Без ИИ у России не будет средств для создания современной армии

Также с развитием ИИ меняется характер ведения войны. Научный и технологический прогресс все больше зависит от вычислительных мощностей. Это означает, что уже через несколько лет доступ к полупроводникам станет ключевым стратегическим фактором для военных. Нет чипов — нет вычислений; нет вычислений — нет прогресса в военных технологиях.

Ведущие специалисты в области ИИ выдвигают еще более радикальные утверждения. Некоторые считают, что человечество стоит на пороге революции в развитии автономных боевых систем. Если это правда, то у России нет средств для создания современной армии 21-го века. Если война против Украины затянется на несколько лет, технологический разрыв между российскими и европейскими военными может возрасти в десятки раз.

Отмечается, что для противников России открывается окно возможностей для стратегии сдерживания путем лишения ресурсов.

Как Запад может сдержать РФ от предстоящей агрессии

Лишая Россию доступа к необходимым для ИИ передовым чипам, Запад может лишить Москву ключевого стратегического ресурса и сдержать от будущей агрессии. Для этого союзникам Украины следует убедить администрацию президента США Дональда Трампа не соглашаться на снятие санкций с полупроводников в каких-либо переговорах с Россией. Возможно, отмена некоторых ограничений будет неизбежна, но ограничения на полупроводники должны остаться в силе.

Автор статьи также считает, что союзники Украины должны способствовать дальнейшей эмиграции из российского технологического сектора. Для этого можно создать визовые программы для облегчения выезда из России специалистов по ИИ, желающих работать на Западе.

Также необходимо донести масштабы российского технологического отставания до выступающих против Путина лиц во власти РФ. Если окружение хозяина Кремля осознает катастрофические последствия его провала в сфере ИИ, это может спровоцировать рост недовольства — возможно, даже до уровня, угрожающего стабильности режима.

Причины, по которым эта стратегия может не сработать

Автор материала в то же время указал на причины, по которым эта стратегия может не сработать. Как показала китайская ИИ-модель DeepSeek-V3, в сфере искусственного интеллекта может существовать определенное преимущество для тех, кто приходит на рынок позже. Высокие технологии можно повторить с меньшими затратами на вычислительные ресурсы. Россия может удержаться в игре, если сможет найти дополнительные чипы и эффективно использовать свои ограниченные ресурсы.

Также есть признаки того, что путинский режим пытается преодолеть свою технологическую отсталость. «Сбербанк» планирует совместные с Китаем исследования в области ИИ. И недавно с должности главы «Роскосмоса» уволили 68-летнего Юрия Борисова, заменив его на 39-летнего Дмитрия Баканова. Этот факт может свидетельствовать о приходе молодого, технологически подкованного поколения в руководство страны.

Главная проблема со стратегией сдерживания России через ИИ-чипы состоит в том, что никто не знает, как будет выглядеть глобальный баланс сил через несколько лет. Неизвестно, насколько эффективно Москва сможет компенсировать недостаток ИИ с помощью обычных или ядерных сил. До этого россияне продвигались в Украине благодаря массированному применению физической силы и сдерживали Запад угрозами ядерной эскалации. Возможно, эта стратегия будет работать и в эпоху искусственного интеллекта, но и вполне вероятно, что ИИ позволит Западу нивелировать российские ядерные угрозы благодаря новым технологиям превентивного удара.

В конце концов, Россия использует тактики 20 века для достижения целей 19 века, тогда как 21 век проходит мимо нее.

Если искусственный интеллект станет стратегическим преимуществом, шансы России на статус современного великого государства значительно снизятся. В Украине Путин может держать в руках определенные карты, но ему не хватает чипов.

К слову, в Сенате США представили законопроект о санкциях против России, которым предлагается ввести тариф в 500% на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другое сырье.