Путин не пойдет на компромиссы в переговорах: аналитики ISW объяснили почему

Диктатор РФ Владимир Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах на предстоящих мирных переговорах по прекращению войны против Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW).

К такому выводу американские аналитики пришли, анализируя переговоры президента США Дональда Трампа с "фюрером" Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В ISW отмечают, что в официальном сообщении Кремля говорится, что диктатор РФ отметил американскому президенту необходимость "устранения первопричин" войны и что Путин "согласился с Трампом", что "долгосрочное урегулирование можно достичь путем мирных переговоров".

"Российские официальные лица четко определили "первопричины" войны как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах вблизи российской границы. Это свидетельствует о том, что Кремль остается преданным идее навязывать свою волю и интересы безопасности США и Европе и не заинтересован в компромиссе по этому требованию", — сообщили американские СМИ.

В отчете также говорится, что Трамп подтвердил свой телефонный разговор с Зеленским. По словам главы Белого дома, они обсудили войну и предстоящую встречу Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. В свою очередь президент Украины заявил, что его американский коллега поделился деталями своего разговора с Путиным.

Кроме того, в Институте упомянули о перспективе обмена территорий Курской области РФ на украинский и привели заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что этого не произойдет.

"Заявления Медведева и Пескова еще больше подтверждают оценку ISW, что Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах во время предстоящих переговоров и будет пытаться достичь только того мирного соглашения, которое удовлетворит все его требования по Украине", — подчеркивают в ISW.

Как сообщалось, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. Они договорились о совместных усилиях по прекращению войны в Украине и возможных взаимных визитах.

Трамп поговорил с Путиным!

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