Путин не пойдет на мир в Украине до результатов выборов президента США – Reuters

В Госдепе говорят, что зная о малой вероятности мирного соглашения в 2024 году, НАТО подтвердило свою поддержку Украины.

Президент России Владимир Путин не пойдет на мир в Украине до результатов выборов в США в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного чиновника Государственного департамента США.

Свое заявление чиновник сделал на фоне опасений, что потенциальная победа экс-президента США Дональда Трампа может подорвать поддержку Украины со стороны Запада.

Сообщается, что чиновник Госдепа после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе заявил на брифинге для журналистов, что Альянс подтвердил свою поддержку Украины, зная о малой вероятности мирного соглашения в 2024 году.

"Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или конструктивный мир до того, как увидит результат наших выборов", – сказал анонимный чиновник.

Он также ответил на вопрос, это его личное мнение, или это позиция американского правительства. Так, чиновник сказал, что это было "широко распространенное мнение".

Он добавил, что на встрече НАТО 28 ноября "именно в этом контексте все союзники выразили решительную поддержку Украине".

Кстати, по мнению главы Института будущего Вадима Денисенко, на самом деле Путин боится войны на истощение, и ему важно закончить войну против Украины до выборов в США.

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