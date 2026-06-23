Путин не пойдет на мирные переговоры с Украиной: историк Грицак объяснил намерения диктатора

Путин / © ТСН

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Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к прекращению войны против Украины, а наоборот может продолжать наращивать давление и эскалацию.

Такое мнение высказал украинский историк Ярослав Грицак в интервью 24 каналу.

По его словам, в России все заметнее становятся признаки усталости от войны, однако это не означает, что Кремль готов менять свою политику.

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«Россия деморализуется? Да, совершенно. Мы видим из поступающих из Москвы видео, что москвичи растеряны. Растет их желание не столько примириться с Украиной, сколько прекратить войну, потому что она ничего не приносит. Путин не дает никакого результата в этой войне», — отметил Грицак.

В то же время, историк подчеркнул, что не стоит оценивать решение российского лидера только с позиции логики или прагматизма.

«Очень важно понимать, что Путин не только безнравственен, но и иррационален. Все наши прогнозы часто строятся на том, что он играет в шахматы и думает рационально, но это не так. Он очень эмоционален и непредсказуем», — сказал эксперт.

Вызов для Украины и мира

По мнению Грицака, именно непредсказуемость Путина остается одним из самых больших вызовов для Украины и мира. Он предостерег, что нельзя полностью отвергать даже самые радикальные сценарии развития событий.

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Никогда неизвестно, что он может сделать, когда его прижмут к стенке. Вполне возможно, что он может использовать тактическое ядерное оружие. Этот факт нельзя исключать», — считает историк.

Грицак также убежден, что без серьезного внешнего давления Кремль не будет иметь стимула для начала реальных переговоров.

«Я не вижу причин, почему Путин должен ослабить давление или вообще сесть за стол переговоров, если не будет сильного давления извне», — подчеркнул он.

Историк добавил, что, несмотря на призывы части российского общества к миру, пока нет признаков того, что глава Кремля готов сменить курс.

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«Я не вижу причин, почему Путин хотел бы прекратить эту войну или ослабить ее интенсивность. Думаю, он и дальше будет идти на эскалацию», — подытожил Грицак.

Напомним, глава Кремля утверждает, что Москва якобы готова к диалогу, но в то же время обвиняет Киев в срыве предыдущего процесса. Владимир Путин заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией якобы были прерваны по инициативе Киева.

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