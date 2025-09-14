Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин не планирует в ближайшее время прекращать свою войну против Запада. Об этом свидетельствует недавний запуск дронов по Польше.

Об этом пишу Politico.

Вторжение России в воздушное пространство НАТО произошло после недель воздушных атак в Украине, в результате которых погибли десятки мирных жителей, были повреждены здания, в которых размещались делегации ЕС и Великобритании, а также впервые было поражено правительственное здание в центре Киева.

«Путин совсем не готов заключить мирное соглашение с Украиной под давлением президента США Дональда Трампа, а связал свое политическое выживание с тлеющим конфликтом с Соединенными Штатами и их союзниками», — говорится в материале.

Николай Петров, старший аналитик лондонского Центра новых евразийских стратегий, назвал Путина президентом войны. И он не заинтересован в ее прекращении. Вернувшись к роли лидера военного времени, возвращение в должность президента мирного времени будет равносильно понижению в должности.

«Независимо от условий, он не может отказаться от этой роли», — сказал Петров.

Поскольку полномасштабное наступление Путина на Украину тянется к своему четвертому году, у российского президента, пожалуй, больше всего оснований для оптимизма с первых дней войны, когда Кремль надеялся захватить страну за считанные дни.

Как утверждает Plitico, украинские войска ограничены нехваткой оружия и человеческих ресурсов, и Россия все глубже вторгается в страну.

«Но прогресс Москвы был медленным и дорогостоящим. Вооруженные силы Кремля понесли примерно миллион потерь, а конфликт негативно повлиял на российскую экономику, которая угрожает рецессией», — пишут аналитики.

И все же, как прилагается, с политической точки зрения, прекращение конфликта связано с рисками.

Жесткий контроль Кремля над СМИ и Интернетом, вероятно, позволит ему продать мирное соглашение большинству россиян как победу. Но российский президент будет беспокоиться не об этом.

По словам Петрова, учитывая уничтожение либеральной оппозиции России, небольшая, но громкая группа националистов сейчас представляет наибольшую угрозу его правлению. И он пообещал им грандиозную победу не только над Украиной, но и над тем, что Кремль называет коллективным Западом.

«Среди враждующей части военно-политического истеблишмента есть желание уничтожить НАТО. Чтобы показать, что НАТО ничего не стоит», — сказал российской службе DW Александр Баунов, бывший российский дипломат, являющийся старшим научным сотрудником Центра Россия Евразия Карнеги.

По словам военных аналитиков, после встречи Путина с Трампом на Аляске в прошлом месяце на саммите, который президент США рекламировал как посвященный достижению прекращения огня, Москва усилила свою кампанию гибридной войны против Европы.

До вторжения в среду российские беспилотники неоднократно заходили в польское воздушное пространство из соседней Беларуси, кружа над городами, прежде чем повернуть назад. В августе российский беспилотник разбился примерно в 100 километрах юго-западнее Варшавы.

По данным WELT, пять дронов, пересекших территорию Польши, летели прямой траекторией в базу НАТО, прежде чем их перехватили голландские истребители Lockheed Martin F-35.

В статье, опубликованной за два дня до пересечения территорий Польши, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Хельсинки в планировании нападения, угрожая, что любое нападение может привести к краху финской государственности — раз и навсегда.

Аналитики отметили, что риторика статьи напоминает тезисы Кремля в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Петров отметил, что Москва также начала перемещать критически важные отрасли промышленности, включая судостроение, к востоку страны, как можно дальше от границы с НАТО. В пятницу Россия начала масштабные военные учения с Беларусью, в том числе непосредственно за польской границей. Ожидается, что обучение завершится во вторник.

«Что бы Путин ни достиг в Украине, противостояние с Западом на этом не закончится, оно будет продолжаться в разных формах. Включая военные», — сказал Петров.

По словам Кирилла Рогова, основатель аналитического центра Re: Russia, такими действиями, как вторжение в Польшу, Путин предупреждает Трампа и европейских лидеров, обсуждающих предоставление гарантий безопасности Киеву после потенциального мирного соглашения. Путин показал, что он может атаковать страны НАТО сегодня, а у них нет никаких оборонных систем.

«Неоднозначные сигналы Трампа относительно его преданности НАТО и нежелания соблюдать свои сроки, когда дело доходит до введения санкций против Москвы, дают Путину уверенность в том, что ему это сойдет с рук», — пишет издание.

По мнению Баунова, для российского президента сейчас или никогда. Вторжения, подобные польскому, имеют целью подорвать приверженность западного военного альянса коллективной обороне, совершая небольшие наступательные действия, проверяющие готовность НАТО к ответу. Баунов сказал, что надеется разоблачить военный альянс в качестве «беззубого тигра».

Пока реакция Вашингтона подтверждает эти опасения. В четверг Трамп повторил тезисы Москвы, заявив журналистам, что «это могла быть ошибка».

Кремль отверг обвинения в том, что дроны были умышленной провокацией. Министерство обороны России заявило, что «не было никаких планов по атакам на объекты» в Польше.

Беларусь, которая, по словам польских чиновников, служила стартовой площадкой для некоторых дронов, заявила, что вторжение могло быть результатом несчастного случая из-за «электронного глушения».

«Это типичный троллинг и расследование в стиле Путина. Он любит, чтобы вещи были неоднозначными, чтобы их можно было интерпретировать либо как умышленные, либо как случайные», — сказал Рогов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что когда российский диктатор Владимир Путин остановит войну против Украины. Да, это произойдет только тогда, когда у диктатора будет понимание, что его ресурсы исчерпаны.

«Цель Путина — оккупация всей Украины», — подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер в очередной раз зафиксировал, что остановить российскую военную машину невозможно «обменами территориями» или попытками возобновить торговлю. В этом контексте Западу важно демонстрировать сильный и решительный ответ на каждый вызов. И с целью достижения мира следует применять не увещевание, а давление. Кремлевский вождь должен захотеть отказаться от ключевых целей в пользу сохранения собственной экономики.