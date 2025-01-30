Путин не прекратит войну даже при условии начала переговоров: политолог назвал причину

Переговоры об окончании войны, вероятно, начнутся уже через несколько месяцев, однако даже после их начала диктатор Путин не прекратит войну против Украины.

Такое мнение в эфире высказал политолог Владимир Фесенко.

Он заявил, что сейчас трудно назвать дату начала переговоров, но, вероятно, процесс начнется в марте, учитывая, как сейчас ведутся переговоры между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Путиным.

Кроме того, по мнению Фесенко, результат переговоров пока спрогнозировать сложно. Для Трампа желателен срок в сто дней, также это будет выгодно Путину, которому это нужно до 9 мая.

Пока большинство ведущих экспертов скептически относятся к мнению, что стороны смогут достичь согласия.

"Почему? Потому что переговоры могут начаться. Это очень вероятно. Но с высокой вероятностью почти наверняка Путин не прекратит боевые действия. Это стиль Путина. Мы это видели и в 2014, 2015 годах. Я уже не говорю о нынешней великой. войну", — подчеркнул Фесенко.

Он заявил, что по действиям кремлевского диктатора видно, что он не собирается останавливать войну и будет пытаться давить боевыми действиями во время переговорного процесса.

"Поэтому схема, что начнутся переговоры, будет прекращение боевых действий — это, к сожалению, нет. Вот здесь расслабляться нам нельзя. Будут одновременно, скорее всего, и переговоры, и продолжение войны", — считает Фесенко.

Ранее сообщалось, что российские власти сейчас делают все возможное, чтобы "очаровать" нового президента США Дональда Трампа для того, чтобы "выдавить" Украину из переговорных процессов по окончании войны.

Мы ранее информировали, что кремлевский диктатор Путин заявил, что мирный диалог с Украиной без отмены "декрета" президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ будет "нелегитимным", а потому бесполезным.

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