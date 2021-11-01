Путин не приехал на G20: Байден разочарован фактическим отсутствием РФ и Китая на встрече "Большой двадцатки"

Путин не приехал на G20: Байден разочарован фактическим отсутствием РФ и Китая на встрече "Большой двадцатки"

Американский президент заявил, что страны сосредоточатся на том, чего не выполняет Китай, Россия и Саудовская Аравия.

Президент США Джо Байден прокомментировал фактическое отсутствие России и Китая на встрече G20 в Риме.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи, - пишет "Интерфакс".

"Факт того, что Россия и Китай фактически не появились, вызывает разочарование. И я сам разочарован", - сказал глава Белого дома.

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"Мы предприняли многое, но многое еще предстоит сделать, и мы должны будем сосредоточиться на том, чего не выполняет Китай, Россия и Саудовская Аравия", - добавил он.

Напомним, что встреча G20 прошла в Риме 30-31 октября. Президент РФ Владимир Путин не приехал на встречу "двадцатки" в Риме, поучаствовав во встрече по видеосвязи.

Добавим, что мировые лидеры планируют вакцинацию 70% населения Земли к середине 2022 года.

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