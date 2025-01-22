Путин не раз заявлял о "Стамбульских договоренностях": Зеленский о деталях переговоров в Турции

Российский диктатор Владимир Путин часто заявляет, что готов вернуться к так называемым Стамбульским соглашениям и якобы начать мирные переговоры с Украиной. Впрочем, Киев это отрицает.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе.

"Нет никаких турецких переговоров, поскольку я президент, я переговорщик, а в России он переговорщик – Путин. Так что я никогда не встречался в Турции с Путиным", — подчеркнул глава государства.

Зеленский называет переговоры в Турции "ультиматумами Путина" — "это было то же письмо, с некоторыми изменениями, в Турции".

"Они (РФ — Ред.) сказали, что я должен отступить, они сменят меня на пророссийского Медведчука. Так что я больше не президент. Для меня это не проблема, будут голосовать наши люди. Я имею в виду, что это не цель. Весь Донбасс — это Россия, мы должны признать. Потом мы должны признать русский язык, проголосовать и изменить нашу Конституцию, чтобы мы имели. нейтральный статус, уменьшить армию до 50 тысяч. Затем мы должны отдать все оружие, от артиллерии, все что до 20 км мы должны разрушить и отдать им. Поэтому, никогда не было никаких переговоров, это ультиматум от убийцы", — говорит Зеленский.

Он добавил, что послал этих людей. Затем, по его словам, "Беларусь хотела что-то организовать, о чем-то договариваться, но они снова выдвинули ультиматум".

"Потом в Турции они хотели организовать и президент Эрдоган просил меня: "Пожалуйста, они должны сесть поговорить". Я сказал: "Хорошо, если вы хотите, они будут говорить". Они пришли и снова выдвинули ультиматум. Итак, мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, поскольку все три раза были ультиматумы от Путина", — подчеркнул Зеленский.

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