Путин не скрывает своих желаний и планов: военные цели касаются не только Украины — детали от ISW

Владимир Путин / © Associated Press

Президент-диктатор России Владимир Путин продолжает демонстрировать, что его не удовлетворит мирное урегулирование, касающееся только Украины, и не предусматривает радикальной реструктуризации НАТО.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают заявление «фюрера» о том, что начатая Россией война в Украине является «прямым ответом» на игнорирование Западом интересов Москвы «путем расширения НАТО», несмотря на якобы публичные «обещания Кремля не делать этого».

В ISW отмечают, что в конце 2021-го Российская Федерация выдвинула НАТО ультиматумы, которые привели бы к разрушению Альянса и требовали пересмотра архитектуры европейской безопасности.

«Путин неоднократно демонстрировал, что его требования больше, чем изложенные в предложенном США 28-пунктном плане и последующих мирных планах. Он остается преданным своим начальным военным целям 2021 и 2022 годов, которые выходят за пределы территории и не ограничиваются Украиной», — отметили американские специалисты.

Напомним, накануне Владимир Путин сделал циничное заявление о завершении войны. Мол, РФ якобы «стремится к долгосрочному и устойчивому миру». В то же время, «фюрере» предложил вернуться к обсуждению тех условий, которые уже ранее предлагал Кремль. Речь идет о капитуляции Украины, потере неоккупированных до сих пор территорий и фактического суверенитета.

Также, говорит диктатор, Россия вроде бы заинтересована во «взаимно выгодных отношениях» с Европой. Он сообщил, что Москва открыта для сотрудничества со всеми без исключения государствами. Хотя, по словам Путина, сейчас отношения РФ с Европой оставляют желать лучшего.