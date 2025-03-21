Путин не сможет "развести" команду Трампа на переговорах: какая его тактика

Президент России Владимир Путин не сможет "развести" команду президента США Дональда Трампа на переговорах о прекращении огня в Украине, поэтому он избрал определенную тактику.

Об этом украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в эфире Radio NV.

Климкин объяснил, почему Путину не удастся "развести" команду Трампа.

"Трамп и его команда – опытные переговорщики. Их представление о России несколько упрощено, но это не значит, что их как переговорщиков стоит недооценивать. Они знают, как это делать, у них соответствующий опыт. Да и Трамп – это человек, который последние 50+ лет непрерывно вел переговоры о чем-то. Так что "развести" их банально Путину не удастся", – рассказал дипломат.

По его оценкам, российский диктатор избрал для себя тактику затягивания времени и выдвижения как можно большего количества своих вопросов.

"Что делает Путин на сегодня? Он прекрасно понимает, что пробить все свои желания он не сможет, и он играет со временем и со смыслом. Он затягивает время, таким образом пытаясь все больше вбить своих вопросов – то есть собственно своих вопросов по ограничению суверенитета Украины как части дальнейшего переговорного файла, чтобы от них потом никто не мог отказаться. То есть, он хочет, чтобы прекращение огня не было безусловным. Он хочет привязать эти условия и необходимость работать по ним хотя бы уже к факту прекращения огня", – объяснил Климкин.

Он считает, что все эти свои желания Путин будет выдвигать очень осторожно. Это будут такие крючки со стороны президента РФ.

"Он будет аккуратно и очень постепенно выдвигать свои эти желания. Он понимает, что если сразу сказать то, что он хочет, еще раз, то все скажут: "Нет, этого никто никогда не примет". Но он будет осторожно выдвигать сначала "а вот говорим об этом; а давайте составим список вопросов, которые критичиские; а что мы делаем здесь; а что мы делаем там; американцы, вы хотите поскорее прекращение огня? Давайте вставим все эти вопросы как необходимые для последующих, давайте зафиксируем это, подпишем публично – не публично". Вот такие крючки будут сейчас расставляться на переговорах каждые 10 минут", – прогнозирует экс-глава украинского МИД.

Напомним, что в свою очередь пресс-секретарь Госдепартамента США Темми Брюс заявила, что Украина и Россия якобы "находятся лишь на расстоянии шага от полного прекращения огня".