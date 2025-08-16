Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Getty Images

На совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом глава Кремля Владимир Путин не продемонстрировал никаких признаков смягчения своих военных целей, а также повторил ранее озвученные им заявления, которые использует для оправдания агрессии России против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 15 августа.

Проанализировав заявления Путина, аналитики пришли к выводу, что глава Кремля вновь продемонстрировал, что он не изменил своих взглядов на суверенитет Украины с 2021 года и остается незаинтересованным в серьезных мирных переговорах с Украиной.

В ISW отмечают, что кремлевский диктатор на пресс-конференции напомнил свой давний нарратив о том, что Россия и Украина имеют «одни корни» и что Россия считает Украину «братской» нацией. Эти же тезисы Путин использовал в качестве аргументов по поводу начала войны против Украины в феврале 2022 года.

«Последовательность между заявлениями Путина на пресс-конференции 15 августа с Трампом и его предварительными заявлениями демонстрирует, что он остается преданным мнению, что существование Украины как государства и территориальная целостность зависят от союза Украины с Россией», — отмечают аналитики Института изучения войны.

Кроме того, Путин напомнил о «первопричинах» войны в Украине, которую Кремль определил как расширение НАТО на восток и якобы дискриминацию русскоязычного населения.

В то же время глава Кремля нагло обвинил европейские государства в попытке взорвать переговорный процесс.

«Эти заявления являются двумя стандартными нарративными линиями, которые Кремль использует, чтобы оправдать свое незаконное вторжение в Украину и убить клин между Соединенными Штатами, Европой и Украиной», — говорится в отчете ISW.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Встреча двух президентов — Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась 15 августа на Аляске.

Трамп подытожил переговоры с российским лидером, заявив, что полного взаимопонимания между ними еще нет. Также он добавил, что встреча была «чрезвычайно продуктивной», многие вопросы согласованы.

«Действительно считаю, мы имели очень продуктивную встречу, во многих направлениях мы пришли к согласию по большинству больших вопросов. Мы не полностью дошли до конца в этом процессе, но мы сделали немалый шаг вперед», — сказал президент США.

В свою очередь представители РФ заявили о «конструктивном и положительном» разговоре с Трампом.

