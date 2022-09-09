Путин не собирается сдаваться, он до сих пор хочет уничтожить Украину — МИД Австрии

Австрия готова поддержать мирные переговоры по прекращению войны в Украине, если Путин пойдет на уступки.

Однако Вена не видит того, чтобы российский диктатор Владимир Путин отказался от своих захватнических намерений относительно Украины.

Об этом глава МИД Австрии Александер Шалленберг сказал в интервью Wiener Zeitung.

"Конечно, если дипломатия станет доминирующей силой, мы были бы готовы принять переговорщиков. Но мы очень далеки от этого. Даже после выступления Путина во Владивостоке можно увидеть, что у него нет малейшего желания сдаться. Совсем наоборот. Цель России, похоже, все еще состоит в том, чтобы уничтожить Украину", – заявил Шалленберг.

Напомним, редактор раздела безопасности The Telegraph Кон Колин заявил, что полное поражение президента Владимира Путина уже виднеется на горизонте.

Читайте также: