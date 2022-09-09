Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Путин не собирается сдаваться, он до сих пор хочет уничтожить Украину — МИД Австрии

Дата публикации
Просмотры
5929
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Путин не собирается сдаваться, он до сих пор хочет уничтожить Украину — МИД Австрии

Фото: Getty Images

Австрия готова поддержать мирные переговоры по прекращению войны в Украине, если Путин пойдет на уступки.

Однако Вена не видит того, чтобы российский диктатор Владимир Путин отказался от своих захватнических намерений относительно Украины.

Об этом глава МИД Австрии Александер Шалленберг сказал в интервью Wiener Zeitung.

"Конечно, если дипломатия станет доминирующей силой, мы были бы готовы принять переговорщиков. Но мы очень далеки от этого. Даже после выступления Путина во Владивостоке можно увидеть, что у него нет малейшего желания сдаться. Совсем наоборот. Цель России, похоже, все еще состоит в том, чтобы уничтожить Украину", – заявил Шалленберг.

Напомним, редактор раздела безопасности The Telegraph Кон Колин заявил, что полное поражение президента Владимира Путина уже виднеется на горизонте.

Читайте также:

Путин хочет уничтожить не только Украину: Европа готовится к тяжелой зиме

Путин хочет уничтожить не только Украину: Европа готовится к тяжелой зиме

Похожие темы:

Следующая публикация