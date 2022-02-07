Путин не собирается участвовать в Мюнхенской конференции

Участие Зеленского обсуждается.

Президент страны-агрессора Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 18-20 февраля.

Об этом сообщил его спикер Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции ни в каких форматах", — сказал он.

К слову, организаторы мероприятия надеются, что глава Кремля присоединится к мероприятию в онлайн-режиме. "Я точно не хочу исключать Россию. Сейчас Москва должна воспользоваться возможностью не только представить российскую перспективу через письма в США и НАТО, но еще раз объяснить ее осведомленной аудитории высокого уровня", — подчеркнул руководитель MSC Вольфганг Ишингер.

К слову, участие в конференции президента Украины Владимира Зеленского прорабатывается, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ранее будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген заявлял о том, что Путин разжигает кризис вокруг Украины, чтобы повысить свою популярность в России: "Он внимательно следит за тем, как мы будем реагировать".

Гойстен также настаивает на том, что Германия должна либерализовать политику экспорта оружия. В частности, и в Украину, чтобы страна могла защитить себя. "Мы слишком упрощаем себе жизнь, говоря, что всегда поступали так, поэтому мы продолжаем. Мы должны обсудить более активную роль Германии во внешней политике, и политика безопасности (политика экспорта вооружений) является ее частью", — сказал он.

Как сообщалось, 7 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц посещает Вашингтон, чтобы заверить США и других партнеров по НАТО, что Германия стоит с ними бок о бок в противодействии российской агрессии в отношении Украины. Это будет первый визит канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон. Его предшественницу Ангелу Меркель президент США воспринимал как главного партнера в Европе и даже друга.