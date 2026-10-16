Путин не собирается уступать: Кремль отверг все компромиссы по миру и озвучил свою позицию

Владимир / © Getty Images

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Высокопоставленные должностные лица Кремля продолжают подчеркивать, что энергетического перемирия не было и нет. Таким образом, Москва неустанно отвергает какие-либо содержательные предложения по прекращению огня.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопросы журналиста о готовности России к уступкам мирным переговорам заявил, что «перемирия не будет».

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В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков дерзко утверждал, мол, Украина не придерживалась моратория на удары по российским энергетическим объектам. Он безосновательно обвинил президента Владимира Зеленского в якобы нежелании участвовать в мирных переговорах.

В ISW отмечают, что не впервые Россия пытается представить Киев стороной, препятствующей более широким мирным усилиям США. В то же время аналитики акцентируют, что лживые заявления из Москвы раздаются на фоне многочисленных сообщений о том, что оккупанты продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, тогда как ВСУ воздерживались от ударов по энергетическим объектам РФ в течение 11-14 октября.

«Высокопоставленные должностные лица Кремля, в частности диктатор-президент России Владимир Путин, не предложили никаких уступок в рамках мирных переговоров и отвергли многочисленные компромиссные предложения, выдвинутые США и Украиной. Это свидетельствует о нежелании Кремля идти на компромисс, если предложенные условия не предусматривают выполнения максималистских требований России — полной капитуляции Украины», — подытожили в Институте.

Мирные переговоры — последние новости

В Кремле уже не в первый раз выдвигают условия для мира и обвиняют Киев в якобы нежелании заканчивать войну. В Москве дерзко заговорили о «национальных интересах» Российской Федерации. Мол, поэтому сами будут решать, когда возвращаться в трехсторонний формат.

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Заметим, что вслед за РФ американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы не заинтересован в договоренностях по завершению войны. Он бросил льстивые заявления в адрес российского «фюрера».

Между тем, источники издания «РБК.Украина» в ОП сообщили, что капитуляции Украины через Трампа не будет — это все слухи. Заметим, в западных прессах появились сообщения о якобы возможном отказе Киева от сопротивления в случае перехода Вашингтона на сторону РФ.

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