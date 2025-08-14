Диктатор Путин / © Getty Images

Российский диктатор Путин не стремится к завершению войны и использует переговоры, чтобы затянуть время, избежать санкций и расколоть единство между Европой и США.

Об этом в эфире АпострофTV заявил научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикенсон.

По его словам, глава Кремля не намерен завершать войну.

«Путин не хочет окончить войну. Это понятно всем. Ему нужно оттягивать время во избежание санкций. И ему нужно отделить Америку от Европы», — объяснил он.

Эксперт считает, что Кремль не согласится с перемирием, если после него останется независимая Украина, которая сможет продолжать курс на евроинтеграцию.

«Это для России потенциальный смертельный удар, который не допустим для Путина», — подчеркнул Дикенсон.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп склонен менять свое мнение под влиянием собеседников, поэтому результаты его встречи с Путиным остаются непредсказуемыми. По мнению эксперта, российский лидер может пытаться убедить американского президента в необходимости лишить Украину права голоса по ключевым вопросам войны и мира.

В то же время, он подчеркнул, что позиция Европы неизменна: никаких территориальных уступок и отмены санкций против России быть не может. В качестве возможного конструктивного шага предлагается 15-дневное перемирие с правом повторного введения санкций в случае нарушения договоренностей.

Ранее сообщалось, что президент Совета ЕС Антониу Кошта заявил, что Трамп во время обсуждения с европейскими лидерами поделился «тремя очень важными целями» своей предстоящей встречи с Путиным.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что главная цель его встречи с кремлевским диктатором Путиным — достичь прекращения огня и понять, возможно ли полноценное мирное урегулирование.