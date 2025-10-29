Путин не стремится к как можно большей территории: экс-глава Генштаба назвал истинную цель Кремля

Война России против Украины / © ТСН

Захват как можно большей территории Украины не является главной целью войны, которую развязал российский президент Владимир Путин. Хозяин Кремля стремится установить в Киеве марионеточный режим.

Об этом сказал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью изданию Oboz.ua.

По его словам, повышенная активность российских оккупационных войск на многих участках фронта является попыткой продемонстрировать Соединенным Штатам «успехи» в войне, чтобы доказать действенность своих заявлений о реализации планов по Украине, сделанных на саммите с Трампом на Аляске.

При этом Селезнев считает, что в ближайшее время значительных достижений у российской армии не будет.

«Я не думаю, что у противника в ближайшей перспективе будут серьезные территориальные приобретения. Оборона украинской армии достаточно устойчива, мы имеем достаточное количество ресурсов, чтобы превращать в пепел российские силы и средства, личный состав, технику, в том числе и бронетехнику», — отметил он.

Впрочем, по мнению Владислава Селезнева, главная цель войны Путина не в том, чтобы получить как можно больше территории», хотя таким образом «он пытается обеспечить дистанцию».

«Именно этим российская пропаганда объясняет наличие российских войск на территории Харьковской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской областей. Путинская армия пытается сформировать буферную или санитарную зону, о чем в мае прошлого года говорил российский диктатор», — пояснил военный аналитик.

Ключевым для Путина, как утверждает экс-чиновник Генштаба, является «фактор смены высшего военно-политического руководства в Украине», то есть он хочет, чтобы Украина стала государством-сателлитом, «которое будет действовать под контролем Российской Федерации», «условной Беларусью 2.0».

«Насколько это реально? Абсолютно нереально. И какие бы усилия ни прилагала российская армия как на поле боя, так и уничтожая гражданские инфраструктурные объекты на территории нашей страны, достичь этого результата будет невозможно», — подчеркнул Селезнев.

Как сообщалось ранее, в среду, 29 октября, президент России Владимир Путин солгал о том, что украинские войска в Купянске оказались в окружении. В то же время диктатор заявил о готовности на время прекратить боевые действия в зоне «окружения».

Напомним, президент США Дональд Трамп признался, что сначала считал завершение войны в Украине легкой задачей из-за своих хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным. В то же время американский лидер уверен, что войну все же удастся прекратить.