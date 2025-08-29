- Дата публикации
Путин не стремится к миру, а Запад боится действовать: эксперты BILD о плане "переговоров" Кремля
Мероприятие продолжает наблюдать за агрессией России, атакующей мирное украинское население.
Масштабная атака РФ на Киев, убившая более 20 человек, является свидетельством того, что диктатор РФ Владимир Путин снова тянул время, изображая готовность к мирным переговорам.
Об этом говорится в материале немецкого издания BILD.
"Как стало известно BILD из немецких правительственных кругов, Европа не хочет вмешиваться и делает ставку на усилия президента США Дональда Трампа. В кулуарах чиновники признают, что у Путина сейчас "нет ни политических, ни военных стимулов" закончить войну", - говорится в тексте статьи.
Отмечается, что такое мнение имеет ряд мировых экспертов. Кремль ведь не желает отступить от своих целей, а заставить Москву Запад не готов.
"Стратегические цели Путина никогда не изменялись. И они не изменятся, если его не заставят пересмотреть их. Для этого нет причин, потому что нерешительная и избегающая конфликта позиция Запада остается неизменной", - подчеркивает бывший руководитель штаба стратегического прогнозирования генерального секретаря НАТО Стефани Бабст.
В свою очередь, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Андреас Умланд считает, что Москва лишь инсценирует «переговорный театр, постановки которого» поочередно находят успех то у европейцев, то у американцев. В конце концов Кремль и дальше придерживается своей цели:
"Путин готов говорить, однако только о том, как будет уничтожено украинское государство", - добавил он.
Напомним, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил об изменениях в требованиях России. Якобы Москва отказалась от планов контролировать четыре области Украины и сейчас обсуждает только удержание позиций в Донбассе и Запорожье.