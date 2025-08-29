Путин не стремится к миру, а Запад боится действовать: эксперты BILD о плане "переговоров" Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

Масштабная атака РФ на Киев, убившая более 20 человек, является свидетельством того, что диктатор РФ Владимир Путин снова тянул время, изображая готовность к мирным переговорам.

Об этом говорится в материале немецкого издания BILD.

"Как стало известно BILD из немецких правительственных кругов, Европа не хочет вмешиваться и делает ставку на усилия президента США Дональда Трампа. В кулуарах чиновники признают, что у Путина сейчас "нет ни политических, ни военных стимулов" закончить войну", - говорится в тексте статьи.

Отмечается, что такое мнение имеет ряд мировых экспертов. Кремль ведь не желает отступить от своих целей, а заставить Москву Запад не готов.

"Стратегические цели Путина никогда не изменялись. И они не изменятся, если его не заставят пересмотреть их. Для этого нет причин, потому что нерешительная и избегающая конфликта позиция Запада остается неизменной", - подчеркивает бывший руководитель штаба стратегического прогнозирования генерального секретаря НАТО Стефани Бабст.

В свою очередь, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Андреас Умланд считает, что Москва лишь инсценирует «переговорный театр, постановки которого» поочередно находят успех то у европейцев, то у американцев. В конце концов Кремль и дальше придерживается своей цели:

"Путин готов говорить, однако только о том, как будет уничтожено украинское государство", - добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил об изменениях в требованиях России. Якобы Москва отказалась от планов контролировать четыре области Украины и сейчас обсуждает только удержание позиций в Донбассе и Запорожье.