Путин не тот союзник, которому можно доверять: The Telegraph о горьком опыте Ирана

Владимир Путин. / © Getty Images

Реклама

Если Тегеран надеется, что их якобы союзник Владимир Путин придет им на помощь в трудную минуту, то их ждет шок. Глава иранского МИД Аббас Арагчи на этой неделе посетил Москву, чтобы заручиться поддержкой Кремля. Диктатор РФ назвал атаку США «совершенно неспровоцированной агрессией» без «оснований и оправдания».

Впрочем, его слова, вероятно, будут единственными, что иранцы получат от Москвы, говорится в материале The Telegraph.

Автор статьи Оуэн Мэтьюз отмечает: Иран на собственном горьком опыте усваивает, что Путин — не союзник, которому можно доверять. В январе 2025-го «фюрер» подписал договор о «всеохватном стратегическом партнерстве» с президентом Ирана. Но, что самое важное, этот договор не содержит пункта о взаимной обороне.

Реклама

Опыт Асада

«Помимо заявлений о поддержке иранского режима, находящегося в затруднительном положении, нет никаких признаков того, что Россия намерена принять какие-либо серьезные практические шаги для помощи своим якобы союзникам. Разве — отправка российских версий иранских беспилотников Shaheed для пополнения их арсеналов», — говорится в материале.

Что примечательно, что глава Кремля поступил так же с экс-союзником президентом Сирии Башаром Асадом. Когда в прошлом году повстанческие войска приблизились к Дамаску, Москва отказалась отправлять войска или дополнительную авиацию в поддержку режима. Кремль же отправил один самолет, чтобы эвакуировать Асада и его семью в российскую столицу.

Между тем Путин преследует цель значительно большей цели — использовать ситуацию для повышения собственного авторитета в мире. Ведь сразу после первых бомбардировок Израиля глава Кремля поговорил с иранским президентом Масудом Пезешкианом, израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трамп.

Предложение, которое он выразил всем трем лидерам, было одинаковым — выступить посредником в содействии мирному урегулированию, а в будущем — даже помочь заключить новое соглашение, которое ограничило бы ядерную программу Тегерана.

Реклама

«Главная стратегическая цель Путина — вернуть России ее историческую роль мирового государства, которое может стоять рядом с Китаем и США. Если это означает, что его слабый союз с Ираном придется бросить под колеса, пусть так и будет», — отмечает Оуэн Мэтьюз.

Удобства Москвы

The Telegraph пишет: правда в том, что Путин почти так же сильно, как и Трамп, хочет предотвратить ядерное вооружение Ирана. Ведь РФ имеет общую морскую границу с Ираном на Каспийском море, а также совсем не приветствует вмешательство Тенаран в дела Кавказа или Центральной Азии, которые Москва считает своим задним двором.

В этой всей ситуации Путин больше Путин хочет, кроме нескольких месяцев высоких цен на нефть, получить возможность стать посредником и миротворцем между Вашингтоном и Тегераном.

Именно этот фактор позволит диктатору РФ представить войну в Украине как один конфликт среди нескольких, требующих решения. Более того — пока «фюрер» делает себя полезным для Трампа, разговоры о дальнейших санкциях будут забыты.

Реклама

Амбиции Путина

В статье отмечается, что в начале своего правления 2000-го Путин очень хотел сидеть за главным столом мировых переговоров на уровне самых влиятельных лидеров планеты.

«Но, как Путин часто утверждает в своих речах и эссе, Запад игнорировал и унижал Россию, а также систематически спонсировал изменение режимов в соседних странах России. Наибольшей ошибкой России было то, что она слишком доверяла Западу, сказал Путин 2022-го, а наибольшей ошибкой Запада было то, что вы им», — говорится в тексте.

Именно этот нарратив об возмущении подпитывал все агрессивное поведение Путина с момента его вторжения в Грузию в 2008 году. Теперь иранский конфликт дал главе РФ возможность снова занять свое место среди взрослых и косплеиться как лидер сверхдержавы.

«А Иран, как и Сирия к нему, является лишь пешкой в большой игре Кремля за уважение и признание», — пишет Оуэн Мэтьюз.

Реклама

Напомним, CNN писало о выгодах для «фюрера» от нового конфликта на Ближнем Востоке. Крах иранского режима добавит Иран в список утраченных Россией союзников на Ближнем Востоке, включая Ирак, Ливию и Сирию. Однако дела для Москвы не так уж плохи, как может казаться. На самом деле этот ближневосточный конфликт очень хорошо играет на руку Кремлю.