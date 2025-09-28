"Путин не удержится": перейдет ли РФ к сухопутной агрессии против ЕС

Дипломат Чалый предупреждает, что Россия готовится перейти от дронов к сухопутному вторжению в Европу / © Голос Америки

Российские дроны над европейскими странами — только первый шаг. Не исключено, что Путин может перейти к следующему этапу и зайдет в эти страны «русским сапогом».

Такое мнение высказал глава правления Украинского кризисного медиа-центра, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый, передает «Эспрессо».

Дипломат считает, что провокации России в странах Европы это не гибридная война. Ведь дроны и самолеты — это непосредственное оружие.

«Это никакая не… гибридная она только в том понимании, что информационные психологические, информационно-психологические операции сочетаются с реальными операциями. Что такое дроны — это то же оружие, это не гибрид, это конкретная война. То есть это летательный аппарат, который перевесил вашу границу, заряжен. Будет это, но я предполагаю, из-за того, что люди реагируют… Так в мире поведено, и пока наши европейские соседи показывают, что они от этой парадигмы не отошли, несмотря на то, что прописаны протоколы: „Надо сбивать“. Они не сбивают. Представьте себе, если бы в них заехало так не три МиГа, просто зацепили, глубоко зашли достаточно специально. Кстати, три МиГа российских в Эстонию, это чтобы уж точно знали, что не случайно. Ну я так шучу, чтобы подчеркнуть случайность залета тремя самолетами, как правило, там может один быть», — объяснил эксперт.

Чалый считает, что Европа продолжит воспринимать эти российские провокации как гибридную, а не открытую агрессию, пока РФ не решится на сухопутную операцию. По его мнению, следующие шаги против стран Европы будут со стороны России гибридными.

«Не может Путин себя сдержать. Он зайдет тем сапогом русским, как он говорил: „Там, где ступил бот русского солдата, там наша земля“. Точно продублировал нацистский плакат времен нацизма, точно так, „где сапог немца…“ И он должен этот сапог отнестись. Он, вот, поверьте мне, он не удержится от этого. Как только разрешат какие-либо обстоятельства, он это сделает», — отмечает аналитик.

Чалый предполагает, что россияне могут сами привести к провокации о себе, чтобы подать это как причину войны.

«Я сейчас смотрю очень внимательно не за Сувалками (Сувалкский коридор — Ред.), а за транзитом грузов из России в Калининград. У них есть соглашение, подписанное, что эти грузы должны проходить в том числе через Литву. Но была ситуация когда задерживали на время, потому что они запускали подсанкционные грузы. И тогда была очень непростая ситуация, когда разруливали Москва-Брюссель. Очень легко это сделать, специально поставить туда несанкционный груз, затем, если литовцы его блокируют, заявить, что таким образом блокируется Калининградская область и жители и по гуманитарным нуждам нужно восстановить этот коридор», — подытожил Валерий Чалый.

Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.

Кроме того, на днях рейсы в Вильнюсском аэропорту Литвы были приостановлены из-за возможного дрона.

Вечером 22 сентября и ночью 23 сентября аэропорт датского Копенгагена приостановил работу из-за движения неизвестных дронов.