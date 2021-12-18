Путин не услышал Байдена: CNN пишет, что Россия стянула еще больше войск к границе с Украиной

Путин не услышал Байдена: CNN пишет, что Россия стянула еще больше войск к границе с Украиной

На границе с Украиной и вокруг нее развернуто более 50 так называемых "батальонных тактических групп".

В последние дни Россия продолжала наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на то, что президент Джо Байден призвал президента России Владимира Путина снизить напряженность во время виртуальной встречи на прошлой неделе.

Об этом 18 декабря пишет CNN.

Как сообщили источники издания, знакомые с разведкой, в последние дни в пограничный район было отправлено больше российских военных. Американские и украинские официальные лица также говорят о доказательствах того, что Россия начала использовать воздушные и железнодорожные системы для усиления военных позиций.

По последним оценкам американской разведки, на границе с Украиной и вокруг нее развернуто более 50 так называемых "батальонных тактических групп", и еще шесть находятся в пути. Эти группы, которые обычно могут включать до 900 человек каждый, являются очень диверсифицированными и достаточно самодостаточными боевыми единицами с комбинацией войск, артиллерии, противотанкового вооружения, разведывательных и инженерных частей. БТГ, как их называют, играли ведущую роль в военной деятельности России в Украине в 2014 году.

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Администрация Байдена все еще видит окно для сдерживания российского вторжения, полагая, что Путин еще не решил нападать. Но официальный представитель Белого дома подчеркнул CNN, что "мы считаем, что переговоры были бы продуктивнее, если бы они происходили в обстановке деэскалации, а не эскалации".

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. В проекте есть несколько пунктов, которые касаются непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

Впоследствии в Белом доме отреагировали на предложения России о начале переговоров по европейской безопасности. Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты видели договор и требования РФ и проводят консультации с партнерами Европы, без которых переговоры с Россией невозможны.

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