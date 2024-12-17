Путин не устает заявлять о "нелегитимной" власти в Украине: какова цель заявлений "фюрера"

Президент-диктатор РФ Владимир Путин в очередной раз заявляет о "нелегитимности власти" в Украине. Мол, ее смена является предпосылкой для переговоров с Россией.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Накануне кремлевский фюрер озвучил ложный тезис, что Конституция Украины якобы позволяет только продление полномочий Верховной Рады, но не президента, даже в условиях военного положения. По словам диктатора, якобы Украина "нарушает конституционные нормы", продлевая полномочия Зеленского.

"На самом деле, украинское законодательство четко регулирует избирательный процесс во время военного положения, введенного с февраля 2022 года. В таких условиях проведение президентских, парламентских или местных выборов невозможно", — отмечают в ISW.

Соответственно, решение о приостановлении выборов в 2024 году законно и соответствует нормам Конституции, объясняют американские аналитики.

В ISW убеждены, что Кремль активно использует искажения украинских законов для делегитимизации украинской власти.

"Путин восстановил эту идеологему, не звучавшую с лета 2024 года, чтобы подчеркнуть необходимость смены власти в Киеве как условия для любых переговоров с Россией. Кремль не заинтересован в честных переговорах и стремится к максимальным уступкам от Украины, в частности путем устранения легитимного правительства, считают аналитики", – объясняют в ISW.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будет выборов до конца войны. "Закон не позволяет проводить выборы в военное время", – заявил украинский лидер.

Читайте также: