Путин не устает заявлять о переговорах с Украиной: в ОП объяснили манипуляции

Президент-диктатор Российской Федерации Владимир Путин не предлагает Украине мирных переговоров, а говорит лишь о капитуляции Киева.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Freedom.

"Я не знаю почему у нас все еще продолжают называть какие-либо предложения Путина переговорами. Нет, это никогда не было переговорами и никогда он не будет предлагать Украине переговоры. Он или проигрывает войну – это наиболее оптимальный вариант выхода из этой ситуации для мира, а не только для Украины", — подчеркнул представитель ОП.

По его словам, соглашение о временном приостановлении огня также в интересах Путина, чтобы подготовиться к дальнейшим этапам войны. Подоляк отмечает, что глава Кремля использует заявления о якобы переговорах "в момент, когда идут какие-то обострения где-то". В настоящее время, добавляет он, это ситуация на Ближнем Востоке.

"Ему (Путину — Ред.) кажется, что Украина ослабевает с точки зрения внешних политических позиций. Он считает, что здесь можно подвергнуть и, наверное, кто-то из российской лоббистской сети поддержит его высказывания и соответственно будут больше давить на Украину для признания временно оккупированных территорий российскими. А вы прекрасно понимаете, что оставить Россию в части Украины – это будет следующая фаза войны – фаза накопления ресурсов и внутреннего расслоения Украины, внутренние террористические атаки и т.д."

Как сообщалось, во время брифинга в Пекине 18 октября Владимир Путин заявил, что Украина вроде бы хочет переговоров о мире и договоренностях со страной-агрессорой. Диктатор цинично заявил о необходимости упразднить указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Москвой.

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