Путин не воспринял Трампа всерьез: чего ожидать от президента США после краха надежд на перемирие

Кремлевский диктатор не воспринимает серьезно президента США и испытывает его решительность / © ТСН.ua

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Установленный президентом США Дональдом Трампом для Кремля двухнедельный срок прогресса в мирных переговорах по Украине истек, но мирного соглашения до сих пор нет, как и четкого понимания следующих шагов американского лидера.

Об этом пишет Newsweek.

Издание отмечает, что Дональд Трамп в конце мая заявлял, что понадобится до «двух недель», чтобы понять, президент ли Владимир Путин «водит за нос» американских переговорщиков. Трамп тогда предупредил, что в случае промедления мы ответим несколько иначе. Однако пока нет ни соглашения о прекращении огня, ни убедительных признаков его приближения, ни ясности относительно дальнейших действий Трампа.

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Путин игнорирует дедлайн, администрация Трампа дистанцируется

По мнению Джона Формана, бывшего британского военного атташе в Москве и Киеве, «Путин не воспринял эти две недели серьезно». По его словам, кремлевский диктатор будет «продолжать эту игру», пока Трамп не ударит Кремль там, где ему больно.

Другие эксперты предполагают, что таким образом Путин проверяет готовность администрации США вводить дальнейшие санкции.

Министр обороны Пит Гегсет уже заявил законодателям о «сокращении» помощи Украине в бюджете на следующий фискальный год, хотя конкретных цифр не назвал. Украинские чиновники, со своей стороны, предупреждают, что сокращение помощи будет стоить украинским жизням и будет «играть на руку Путину».

Переговоры в тупике

Издание отмечает, что прогресс в переговорах по прекращению огня остается «ледяным». Киев еще в марте согласился на предложенное США 30-дневное прекращение огня, но Москва его отклонила. Обе стороны обвиняют друг друга в затягивании переговоров и неготовности к компромиссам.

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Несмотря на обмен военнопленными в начале июня, в соглашение о прекращении огня не было сделано никаких шагов.

Напомним, Трамп откровенно рассказал о своем разговоре с Путиным и признал, что «ничего не вышло». Президент США признался, что во время их разговора 4 июня Путин «говорил о том, чего он хочет, и говорил о том, чего он не хочет».