Путин не выиграет: Климкин – об изменении позиции незападного мира в отношении войны в Украине

Все международное сообщество, а не только Запад, не поддерживают войну в Украине и понимают, что Путин проиграет.

Об этом заявил эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Радио НВ".

"Незападный мир тоже не хочет войны в Украине. Там нас не обязательно все поддерживают, но понимают, что сегодняшний бардак на энергетических и продовольственных рынках вызван российской агрессией против Украины. Они прекрасно понимают, что желающий уничтожить Украину Путин не выиграет. Все поняли, что никакой конвенционной победы не будет. И даже люди, пытавшиеся выгораживать Путина, скажем в Африке, сейчас смотрят на обстрелы и понимают, что это преступления против человечности", — говорит дипломат.

Климкин отметил, что отношение к Путину в мире фундаментально меняется, но сам диктатор не изменится. Его можно только победить. Дипломат не исключает переговоров с РФ. Но речь может идти только о временных вещах, например – о перемирии.

"Мы не знаем, какой будет будущая Россия. Американцы считают, что с Путиным договариваться возможно. Но я считаю, что эта договоренность никогда не будет иметь форму какого-то мирного соглашения. Она может быть о прекращении огня, перемирии – временных вещах. С Путиным договориться о мире невозможно. Это не значит, что с этим режимом невозможно говорить. Но говорить только с сильной позиции и вместе с Западом. Преступления против человечности еще вернутся к Путину бумерангом", — подытожил Климкин.

Ранее Павел Климкин объяснил, что будет означать применение 5 статьи НАТО и возможен ли этот вариант сейчас.

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