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Путин не захотел обсуждать возможность убийства Израилем верховного лидера Ирана
Путин заявил, что не хочет обсуждать возможное убийство лидера Ирана и отверг идею о поставках нового оружия Тегерану.
Российский диктатор Владимир Путин подчеркнул, что не хочет даже обсуждать возможность убийства Израилем верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Так он ответил на вопрос, прозвучавший на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге.
"Я надеюсь, что это будет правильным ответом на ваш вопрос: я даже обсуждать такую возможность не желаю, не хочу", — сказал Путин.
На вопрос о том, предоставит ли Москва новые виды оружия Ирану, российский диктатор напомнил, что когда-то РФ предлагала иранским друзьям поработать в области системы ПВО. "Большого интереса тогда партнеры не проявили и все", - заметил он.
Путин также заявил, что в договоре о стратегическом партнерстве с Ираном нет статей, связанных с оборонной сферой.
"Нас иранские друзья об этом не просят, поэтому фактически и нечего обсуждать", - резюмировал он.
Напомним, армия обороны Израиля 13 июня начала операцию ”Восходящий лев”, нанося удары по объектам, связанным с ядерной программой и военным объектам Ирана.
15 июня израильские военные обратились с предупреждением иранских гражданских лиц с предложением покинуть районы вокруг оружейных заводов, чтобы сохранить себе жизнь.
18 июня во время очередного удара по Ирану был уничтожен штаб-квартира внутренней безопасности иранского режима.