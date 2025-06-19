Путин не захотел обсуждать возможность убийства Израилем верховного лидера Ирана

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин подчеркнул, что не хочет даже обсуждать возможность убийства Израилем верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Так он ответил на вопрос, прозвучавший на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге.

"Я надеюсь, что это будет правильным ответом на ваш вопрос: я даже обсуждать такую возможность не желаю, не хочу", — сказал Путин.

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На вопрос о том, предоставит ли Москва новые виды оружия Ирану, российский диктатор напомнил, что когда-то РФ предлагала иранским друзьям поработать в области системы ПВО. "Большого интереса тогда партнеры не проявили и все", - заметил он.

Путин также заявил, что в договоре о стратегическом партнерстве с Ираном нет статей, связанных с оборонной сферой.

"Нас иранские друзья об этом не просят, поэтому фактически и нечего обсуждать", - резюмировал он.

Напомним, армия обороны Израиля 13 июня начала операцию ”Восходящий лев”, нанося удары по объектам, связанным с ядерной программой и военным объектам Ирана.

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15 июня израильские военные обратились с предупреждением иранских гражданских лиц с предложением покинуть районы вокруг оружейных заводов, чтобы сохранить себе жизнь.

18 июня во время очередного удара по Ирану был уничтожен штаб-квартира внутренней безопасности иранского режима.