Путин не заинтересован в честных переговорах на любых условиях, кроме российских – ISW

Президент РФ Владимир Путин не заинтересован в содержательных мирных переговорах с Украиной.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Путин встретился с руководителями ведущих СМИ стран-членов БРИКС в Москве 18 октября и заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Но позже возразил, сказав, что Россия "готова продолжать эту борьбу" и что "победа будет за нами", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что заявления Путина от 18 октября являются последними в серии противоречивых заявлений российского диктатора и других высокопоставленных должностных лиц Кремля, которые пытаются изобразить Россию как готовую к переговорам, в то же время давая понять, что Кремль не желает принимать условия, не означающие капитуляцию и полное уничтожение Украины.

По словам аналитиков, Путин использовал встречу для продвижения альтернативных мирных планов Бразилии и Китая, ключевые принципы которых выгодны России.

"ISW продолжает считать, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной, и что Кремль использует концепцию "мирных планов" или "переговоров" только для того, чтобы побудить Запад оказывать давление на Украину и принудить ее к превентивным уступкам по суверенитету и территориальной целостности Украины", – отмечают аналитики.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о пунктах плана победы Украины. Президент отметил, что четыре пункта плана — основные, но еще один, "который нам нужен после войны".

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