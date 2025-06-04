Путин не заинтересован в переговорах: в ISW раскрыли коварную тактику Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

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Власти РФ не заинтересованы в мирных переговорах и скором завершении войны. Москва продолжает курс на ликвидацию суверенитета Украины.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики считают, что в Кремле публично признали - Россия стремится к "полному уничтожению" Украины. В отчете сослались на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которых чиновник заявил, что РФ нужны переговоры в Стамбуле для достижения "скорой победы и полного уничтожения" украинского правительства, а не для "компромиссного мира на чьих-то сумасшедших условиях".

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Медведев отметил, что их меморандум в Стамбуле отвечает этой задачей и пригрозил, что Москва "взорвет все" и "ликвидирует" любого выступающего против нее, реагируя таким образом на удары СБУ беспилотниками большой дальности по стране 1 июня.

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что путинский меморандум направлен на "устранение первопричин" войны в Украине и что не следует ожидать "немедленных решений" из Стамбула. По его словам, президент-диктатор Владимир Путин заинтересован в предстоящей трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трамп.

В то же время, отметил Песков, фюрер хочет провести такую встречу, но только после обработки и согласования всех технических деталей в рамках предстоящего прекращения огня или долгосрочного мирного соглашения.

В ISW отметили, что ранее российские СМИ предупредили российское население не ожидать существенных результатов от украинско-российских переговоров. Однако аналитики отметили, что официальные лица РФ продолжают ошибочно демонстрировать заинтересованность в переговорах с искренними намерениями перед представителями США и странами Запада.

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Американские аналитики подчеркивают, что в последнее время чиновники России провели ряд двусторонних встреч с США в рамках усилий Вашингтона по посредничеству в прекращении войны в Украине. Однако в ходе переговоров они не продемонстрировали готовности к компромиссу по поводу ни одного из своих требований, необходимых для достижения мира.

В отчете отмечается, что Стамбульский меморандум России отражает давние публичные требования Кремля по существенным территориальным и политическим уступкам Украины. Впрочем, при этом Москва не предлагает никаких уступок со своей стороны.

"В ISW в дальнейшем считают, что Россия по-прежнему продолжает добиваться выполнения требований, фактически сводящихся к полной капитуляции Украины, и будет продолжать движение в этом направлении, пока Путин верит, что может достичь военной победы", - заявили в Институте изучения войны.

Напомним, 2 июня состоялся второй раунд переговоров Украины и РФ по Стамбулу. В частности, во время встречи украинская делегация официально передала российской стороне список украинских детей, которые должны быть возвращены.

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Известно, что Киев получил от российского «меморандума» , и у команды будет неделя на его изучение. После этого стороны скоординируют следующие шаги. Украина убеждена, что ключевые вопросы «могут быть решены на уровне лидеров».

Кроме того, Украина и РФ согласовали новый раунд переговоров Впрочем, объявления даты переговоров пока ожидают, сообщили в Анкаре.

Дата публикации 12:45, 03.06.25 Количество просмотров 33 Все, что вы могли пропустить о переговорах в Стамбуле: произошло то, чего никто не ожидал!