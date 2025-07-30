"Путин не заслуживает дополнительного времени": сенатор Конгресса США о санкциях против РФ

Санкции / © ТСН.ua

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Сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь считает, что следует ускориться с голосованием законопроекта о санкциях против РФ. Он утверждает, что президент РФ Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени".

Об этом соавтор законопроекта рассказал «Общественному».

«Я соглашаюсь, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени, и нам нужно ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Все, что делает президент, — в правильном направлении, но я сильно адвокатирую за то, чтобы санкции были 500%, а не 100%», — сказал Блюменталь.

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Блюменталь отмечает, что в Сенате насчитывается 85 сторонников законопроекта, и при необходимости можно набрать 90 голосов. Так что эта цель, продолжил он, вполне достижима и необходима цель.

"Именно сейчас время для действия, не только из-за исполнительного приказа президента, но и из-за законодательной инициативы, чтобы показать единство между президентом и Конгрессом. Нам необходимо проголосовать за этот закон, чтобы показать, что мы выполняем наши обязательства Украине", - отметил сенатор США.

Чиновник уверяет, что законопроект о санкциях против России поможет остановить войну, и Путин должен это понять.

Напомним, 50 американских законодателей во главе с республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем представили двухпартийный законопроект о введении санкций против России. Это произойдет в случае, если Кремль сорвет мирные переговоры по Украине. Республиканцы проголосуют за законопроект, как только президент США Дональд Трамп одобрит этот закон

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В частности, документ предусматривает введение первичных и вторичных санкций против России. Так, будут введены 500% тарифы против тех стран, которые покупают российские нефть и производные продукты.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине добиться успеха и оказывать давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров», — подчеркнул лидер большинства в американском Сенате Джон Тун.