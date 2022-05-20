Путин не зависит он мнения общества о войне и его отстранения ждать не стоит – разведка США

Путин не зависит он мнения общества о войне и его отстранения ждать не стоит – разведка США

Сотрудники разведки США скептически относятся к тому, что любое изменение российского общественного мнения против войны Кремля в Украине, даже драматичное, повлияет на убеждение президента РФ Владимира Путина прекратить конфликт.

Американские чиновники также сомневаются, что война, которая, по мнению многих стратегов, стала катастрофой для российских военных, предположительно приведет к отстранению Путина от власти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Об этом пишет CNN со ссылкой на много источников, знакомых с последними данными разведки.

Эта оценка отражает степень, до которой, по мнению чиновников, Путин укрепил свой контроль над Россией в течение более 20 лет пребывания у власти.

Согласно данным трех источников, знакомых с американской и западной разведкой, Путин тесно участвует в повседневном управлении конфликтом. Так, глава Кремля непосредственно участвует в принятии решений, которые в большинстве западных армий принимают лица низшего ранга, в том числе офицеры.

"Очевидно, что он сам принимает решения. Кажется, он не очень полагается даже на экспертов в правительстве или кабинете. Так что немного трудно представить, что общественное мнение так сильно влияет на него", — сказал чиновник НАТО.

Напомним, как объяснил военный эксперт Олег Жданов, личное вмешательство Путина в управление войной России подтверждает его "комплекс Наполеона" и играет на руку ВСУ, которым противостоит более многочисленный враг.

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