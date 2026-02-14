"Путин не живет, как обычные люди": Зеленский объяснил опасные склонности президента РФ

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин не представляет себе жизни без власти и его не интересует обычная жизнь без войны. Такие склонности Путина создают угрозу для мира в Европе.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Путин не живет как обычные люди, он не ходит по улицам, вы не увидите его в кафе… Он не может представить себе жизнь без власти или после власти. Обычные вещи его не интересуют», — отметил украинский лидер.

Зеленский предположил, что российский президент больше «советуется» с царем Петром и императрицей Екатериной относительно территориальных достижений, чем с любым живым человеком о реальной жизни.

«Можете ли вы представить Путина без войны? Он может считать себя ребенком, но на самом деле он раб войны. И если он проживет еще 10 лет, мы сможем это понять и увидеть, что война может вернуться или расшириться», — предупредил он.

Именно поэтому, по словам украинского президента, важны реальные гарантии безопасности.

Он предупредил, что действия Владимира Путина напоминают ему Мюнхенское соглашение 1938 года, «когда предыдущий Путин [то есть канцлер нацистской Германии Адольф Гитлер] начал разделять Европу».

«Было бы иллюзией верить, что эту войну теперь можно надежно завершить, разделив Украину, так же, как иллюзией было верить тогда, что, пожертвовав Чехословакией, можно спасти Европу от большой войны», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснил, почему хочет встретиться с Путиным. По его словам, личный разговор лидеров необходим для решения вопросов территорий, которые пока не удается урегулировать на других уровнях.