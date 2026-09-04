Путин не знает, как защитить Россию: в Кремле придумали, кто теперь должен спасать объекты от ударов

Владимир Путин. / © Associated Press

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Российский тыл больше не в безопасности, поэтому диктатор Владимир Путин заставил бизнес самостоятельно защищаться от украинских ударов беспилотников.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Американские специалисты отмечают, что диктатор пытался изобразить правительство РФ оперативно реагирующим на угрозу украинских БпЛА. В то же время, он перекладывает ответственность за обеспечение противовоздушной обороны на частный бизнес.

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«Путин нечетко признал, что удары приводят к экономическим и другим негативным последствиям для российских нефтеперерабатывающих мощностей и экспорту топлива, но заявил, что власти завершат ремонт остальных поврежденных объектов „в ближайшее время“. Путин пытался представить дорогой и длительный ремонт как легкое решение, которое якобы быстро решает правительство», — говорится в отчете.

Кроме того, хозяин Кремля отметил важность сил ПВО в отражении украинских ударов, но сосредоточился на новых правовых обязательствах, требующих от частных компаний финансировать и поддерживать средства противовоздушной обороны для защиты своих объектов.

Путин также заявил: его указ от 24 августа, уполномочивший федеральное правительство изымать объекты критической инфраструктуры, не обеспечившие должной защиты или ремонта своих активов, не является мерой национализации, а скорее механизмом, требующим от компаний критической инфраструктуры устанавливать системы противовоздушной обороны.

Власти РФ еще в мае потребовали от частных предприятий и других организаций поддерживать свою ПВО на фоне неспособности российских войск защитить огромный тыл.

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«Украинские дальнобойные удары все больше заставляют Путина публично признавать экономические последствия четыре года войны для РФ. Кремль ведь не в состоянии защитить население и бизнес-сообщество от свидетелей этих ударов и их последствий. Путин пытается показать, что он знаком с внутренними проблемами, уверяя российскую общественность, что правительство принимает меры по решению этих вызовов накануне предстоящих сентябрьских выборов в Государственную Думу», — заключают в ISW.

Напомним, авиаэксперты считают, что украинские дроны могут парализовать авиасообщение России. Атаки уже уже приводят к закрытию аэропортов, задержкам и отмене рейсов. Впрочем, это только начало. Наибольший эффект для российской авиации может оказать нарушение работы именно Московского авиационного узла.

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