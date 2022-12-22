Путин неожиданно изменил цели войны: "Не раскручивать маховик военного конфликта"

Президент России Владимир Путин, очевидно, в очередной раз изменил цели войны против Украины, заявив, что якобы хочет завершения боевых действий.

Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции 22 декабря.

Сначала российский диктатор пожаловался на то, что США добились результата в своих якобы попытках разъединить российский и украинский народы. В этом контексте Путин снова повторил пропагандистское лживое заявление о том, что цель РФ – защита людей, считающих себя частью ее народа и культуры.

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Президент России заявил о поражении его государства, когда США после распада СССР удалось разъединить россиян и украинцев.

Путин также поделился выдумками о том, что никто не хочет объединения и усиления русского народа, однако РФ будет к этому двигаться.

"Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем скорее, тем лучше, конечно", – озвучил свою ложь российский диктатор.

А еще он подчеркнул, что Россия якобы не отказывается от мирных переговоров с Украиной. При этом президент страна-агрессора уверен, что стороны сядут и договорятся.

"Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы никогда не отказывались. Это руководство Украины само запретило вести переговоры. Тем не менее, рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы от этого никогда и не отказывались", – сказал хозяин Кремля.

Напомним, у Путина есть шанс закончить войну по "мягкому сценарию", обвинив в поражении генералов и тем самым спасти себе жизнь. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Притула. Однако, по его мнению, президент РФ избрал другой, более кровавый путь, который приведет к неизбежной катастрофе диктатора.

По оценкам главы СБУ Василия Малюка, Путина постигнет один из двух вариантов: либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то в бункере на Алтае.

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