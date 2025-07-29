Путин неправильно оценил характер Трампа: у Зеленского объяснили ошибку

Михаил Подоляк / © Getty Images

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Российский диктатор Путин неправильно оценил характер президента США Дональда Трампа.

Чем это может завершиться главе Кремля, пояснил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

«Дискуссия о роли личности в истории не будет завершена никогда. Нет смысла прибегать к ней и в обсуждении заявлений президента Трампа, который теперь обращается к субъекту Путина только на языке ультиматумов. Здесь важны все причины вместе», — пишет Подоляк.

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Советник Ермака называет эти причины:

Первая причина

Соединенные Штаты имеют стратегический интерес в утверждении мира, потому что он является основой экономического процветания. Америка стала великой, когда победила нарушителей интернационального порядка и открыла эру глобальной торговли.

Вторая причина

РФ не является рациональной страной, которая может принимать адекватные решения. Свою субъектность как «путинское авторитарное государство» может реализовывать только через насилие, войну и массовые демонстративные гражданские убийства в другой стране.

Третья причина

Путин неправильно оценил характер Дональда Трампа.

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«После долгого перерыва США снова возглавляет реализуемый из-за конфликтов человек, умеет использовать силовые инструменты и не терпит унижения. Если все факторы сложить в кучу, развитие событий предусмотреть легко», — считает Подоляк.

Напомним, что президент США Дональд Трамп решил существенно сократить сроки своего ультиматума для диктатора РФ Владимира Путина — с 50 дней до 12.

Чем обернется новый ультиматум Трампа для Кремля, рассказывали в этой статье.