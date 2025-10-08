"Путин нервничает: почему Tomahawk могут стать для Кремля точкой невозвращения

Кремль. / © Associated Press

Кремль продолжает свою кампанию рефлективного контроля, направленную на предотвращение продажи США ракет Tomahawk Украине. В Москве нагло утверждают, что это обернется "серьезной эскалацией", которая не изменит ситуацию на передовой для ВСУ.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что "фюрер" Владимир Путин "однозначно" высказал свою позицию относительно того, как Россия отреагирует на такие действия, ссылаясь на предыдущие угрозы диктатора.

Путин 2 октября угрожающе предостерег Штаты от продажи ракет Tomahawk, утверждая, что американским военнослужащим придется непосредственно участвовать в украинских ударах этими ракетами.

Уже 5 октября господа Кремля пригрозил, что поставка Tomahawk «приведет к разрушению» намечающейся «позитивной тенденции» в американо-российских отношениях.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль пытается изобразить потенциальные поставки США ракет "Томагавк" Украине как опасную эскалацию, чтобы сдержать Соединенные Штаты Америки от отправления такого оружия", - отмечают в ISW.

Аналитики отмечают, что другие российские чиновники также повторяют угрозы Путина. В частности, его прихвостень, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев 7 октября абсурдно лживо заявил, мол, Киев использует американские ракеты для ударов по Парижу, Берлину и Варшаве.

В свою очередь председатель Либерально-демократической партии и депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что якобы Трамп значительно увеличит риск начала третьей мировой войны, если США продадут Украине Tomahawk.

Американские аналитик отмечают: Кремль ранее проводил подобные операции влияния, когда Штаты обсуждали посылку ВСУ армейских тактических ракетных систем ATACMS, высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, истребителей F-16 и танков «Абрамс». Более того - Москва регулярно успешно откладывала поставки западного оружия Украине.

"Однако предварительные поставки западного оружия и украинские удары с использованием дальнобойных систем оружия, предоставленных США, не вызвали эскалацию реакции России, а Запад и Украина неоднократно нарушали якобы "красные линии" России в прошлом без эскалации", - говорится в отчете

Эти недавние российские угрозы по поставкам ракет Tomahawk являются частью более широкой кампании рефлексивного контроля России, целью которой является заставить оппонентов России принимать политические решения, действительно выгодные России, подытожили специалисты Института.

Напомним, несколько дней назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, мол, "в определенной степени" принял решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Впрочем, по его словам, сначала он хочет узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы.