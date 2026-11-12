Путин «нет разума», чтобы выиграть войну: российский генерал жестко высмеял диктатора

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Российский генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов подверг жесткой критике войну России в Украине и обвинил «фюрера» Владимира Путина в просчете и провале.

Об этом говорится в статье британского таблоида Daily Express.

Реклама

По словам эксвоенного, который в свое время являлся старшим помощником министра обороны Советского Союза маршала Дмитрия Устинова, Кремль не смог предусмотреть последствий полномасштабного. Более того, он считает, что виновником является сам хозяин Кремля, который очень просчитался, считая, что война станет легкой операцией, которая скоро завершится победой Москвы.

Реклама

Ивашов намекнул, мол, Путину не хватило ума осознать, во что превратится развязанная им война.

«Вы уже проиграли. Вы совершенно ничего не смогли предсказать. Неужели вам не хватило ума понять, что эта война не будет какой-нибудь легкой операцией, когда вы просто прилетите, что-то клюнете — и все, победа ваша? — заявил Ивашов.

По его словам, у Кремля уже нет никаких шансов одержать победу в войне этого года. Генерал жестко раскритиковал расходы РФ на войну. Ведь оборонный бюджет на 2027 год увеличили на 27% по сравнению с предыдущим годом. В то же время власти начали сокращать другие бюджетные расходы, в частности, на образование, культуру, пенсии и другие социальные сферы, чтобы финансировать боевые действия.

По мнению Ивашова, это приведет к дальнейшей милитаризации России и фактическому сворачиванию развития страны во многих областях.

Реклама

«Не будет развития страны в целом ни в образовании, ни в культуре, практически нигде. Россия и дальше будет милитаризироваться», — заявил он.

Критику генерал адресовал, в частности, полковнику Игорю Коротченко — главному редактору российского прокремлевского журнала «Национальная оборона». Тот ранее повторял заявления о том, что Россия якобы способна победить Украину за три дня или не менее двух недель. Ивашов напомнил, что уже пять лет выступает против таких прогнозов и возмутился тем, что Коротченко снова распространяет подобные утверждения.

«Пять кровавых лет я говорю это тем, кто продвигал идею, что все закончится через три дня или две недели. Какие две недели? И вот он снова рассказывает обо всем этом. Такого нельзя допускать», — подчеркнул генерал.

Напомним, в Кремле была издана новая «причина» войны против Украины. Axios со ссылкой на источники пишет о том, что в Абу-Даби делегаты РФ объясняли начало вторжения в Украину, что тогдашний президент США Джо Байден проигнорировал письмо «фюрера» Владимиру Путину в 2021 году с перечнем российских беспокойств в сфере безопасности.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров