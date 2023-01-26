"Путин никто": Зеленский заявил, что не заинтересован во встрече с диктатором РФ

Ракетные атаки России свидетельствуют о том, что Кремль лжет, заявляя о возможности переговоров с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не заинтересован во встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным. Глава государства стремится сделать все, чтобы российские оккупанты, которых же Путин и отправил уничтожать Украину, как можно скорее покинули нашу страну.

Об этом украинский лидер сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он отметил, что хотя Москва говорит о якобы возможности переговоров с Киевом, в Кремле откровенно врут, поскольку оккупанты РФ продолжают атаковать Украину ракетами.

Отвечая на вопрос о переговорах, Зеленский сказал, что ему сейчас не интересно встречаться с Путиным и говорить с диктатором. Зеленский сказал: "После полномасштабного вторжения для меня (Путин) никто".

Зеленский также заявил, что Украина не намерена воевать на территории России. Единственное желание состоит в том, чтобы россияне как можно быстрее прекратили войну и покинули территорию Украины.

"Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решение в России. Я не хочу воевать на территории России. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все", — высказался Зеленский по поводу мирных переговоров.

Говоря о риске нового возможного масштабного наступления РФ на Украину, президент заметил, что Россия теряет тысячи военных, но не готова останавливаться.

"Все зависит от того, насколько мы сможем их сдерживать... На востоке они продвигаются вперед и теряют много людей. Это просто невероятное число. Им на это наплевать. Они не считают своих людей. Это факт. Мы считаем их людей. нас нет точных цифр. С их стороны жертв гораздо больше. Но с того, что мы уже видели и подсчитали, с их стороны тысячи погибших, и они просто продолжают бросать их, и бросать их, и бросать их", — отметил Зеленский.

Зеленский поблагодарил за танки, которые предоставит Запад, но предупредил, что их количество и время доставки Украине являются "критическими". Президент подчеркнул, что Украине очень важно иметь оборонную силу.

Напомним, ранее, комментируя возможность проведения мирных переговоров между Украиной и РФ, президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает, с кем он должен садиться за стол переговоров и не уверен, что лидер РФ Владимир Путин вообще жив.

Во время саммита G20 Зеленский назвал условия мира с Россией. В частности, РФ должна вывести свои войска с украинской территории и уплатить за нанесенный ущерб. Впрочем, в Москве их отрицают и выдвигают свои абсурдные условия.

Так, спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать геноцидную войну, потому что это свидетельствует о "здравом смысле".

Кроме того, Песков заявил, что ни один "мирный план" по Украине не может существовать без учета "сегодняшних реалий", то есть так называемого "вхождения" в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Годжес подчеркнул, что войну нужно закончить на полю боя. Он пояснил, что россияне не сдались и не изменили своих планов по войне против Украины, поэтому переговоры со страной-агрессорой не имеют смысла.

А президент Польши Анджей Дуда отметил, что война в Украине, начатая РФ во главе с диктатором Путиным, может закончиться за столом переговоров, но предпосылок для этого пока нет.

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