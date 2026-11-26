Путин жаловался, что Украина не слушается Трампа / © Associated Press

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Российский диктатор Путин пожаловался, что Украина «не слушается» президента США Дональда Трампа.

Об этом диктатор сказал на встрече руководителями российских нефтяных компаний в Кремле, комментируя украинские удары по НПЗ в России.

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«Мы видим, что „киевский режим“ (именно так диктатор цинично называет легитимную в отличие от него саму власть Украины — Ред.) не прекращает атак на наши перерабатывающие мощности, кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США воздержаться от таких атак. Но “киевские власти” не слушают таких советов», — посетовал Путин.

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Напомним, что в ночь на 25 ноября Силы обороны Украины снова атаковали два крупных нефтеперерабатывающих завода в российском тылу: принадлежащие «Роснефти» Сызранский и Куйбышевский.

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