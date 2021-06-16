Путин о задержании Навального: он сознательно хотел быть задержанным

2 февраля суд в Москве принял решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный.

Оппозиционер Алексей Навальный знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться, как лицо дважды осужденное к условной мере наказания.

Об этом в среду, 16 июня, во время пресс-конференции по итогам встречи с американским президентом Джо Байденом в Женеве, заявил российский лидер Владимир Путин.

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"Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя требования закона, этот господин (Навальный — Ред.) выехал за границу на лечение. Его требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в Интернете — такое требование возникло", — отметил он.

По словам Путина, он не явился.

"Проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно хотел быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел", — резюмировал президент.

2 февраля суд в Москве принял решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный 3,5 года колонии общего режима по приговору, вынесенному еще в 2014 году. С учетом года, проведенного под домашним арестом, Алексей Навальный проведет в колонии 2,5 года.

26 февраля Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина" в колонию во Владимирской области.

Врач политика Ярослав Ашихмин сообщал, что Навальный " может умереть в любой момент".

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