Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Кремлевский диктатор Владимир Путин рассказал подробности телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По словам главы РФ, речь шла о влиянии ситуации с поставками российской нефти на мировой рынок, в том числе и на Соединенные Штаты, а также о ее вкладе в мировой энергобаланс.

Об этом хозяин Кремля рассказал на пресс-конференции 23 октября.

«Вклад России в мировой энергобаланс очень значителен», — сказал Путин.

Реклама

По словам российского президента, чем больше Россия и Саудовская Аравия продают нефть и нефтепродукты — тем больше США ее потребляют.

Также он нагло заявил, что по состоянию на сегодня мировой энергобаланс «сложился» и «ломать его» не в интересах некоторых стран.

«Сейчас мировой энергобаланс сложился, и ломать его — не в интересах стран, которые пытаются это сделать», — сказал глава Кремля.

Также он добавил, что у России и США есть много направлений для сотрудничества, если страны ЕС прекратят давление и перейдут в перспективе к серьезному диалогу.

Реклама

Ранее министр финансов Скотт Бессент объяснил, что введение санкций США против двух крупнейших российских нефтегигантов, является следствием разочарования Дональда Трампа прогрессом в переговорах с Путиным о прекращении войны в Украине.

Также после того, как подготовка встречи Трампа и Путина в Будапеште была приостановлена, сенаторы США взялись за разработку трех законопроектов для значительного усиления давления на Москву.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.