- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 563
- Время на прочтение
- 2 мин
Путин рассказал, о чем говорил с Трампом
Президент РФ заявил, что российская нефть вносит «значительный вклад» в мировой энергобаланс.
Кремлевский диктатор Владимир Путин рассказал подробности телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По словам главы РФ, речь шла о влиянии ситуации с поставками российской нефти на мировой рынок, в том числе и на Соединенные Штаты, а также о ее вкладе в мировой энергобаланс.
Об этом хозяин Кремля рассказал на пресс-конференции 23 октября.
«Вклад России в мировой энергобаланс очень значителен», — сказал Путин.
По словам российского президента, чем больше Россия и Саудовская Аравия продают нефть и нефтепродукты — тем больше США ее потребляют.
Также он нагло заявил, что по состоянию на сегодня мировой энергобаланс «сложился» и «ломать его» не в интересах некоторых стран.
«Сейчас мировой энергобаланс сложился, и ломать его — не в интересах стран, которые пытаются это сделать», — сказал глава Кремля.
Также он добавил, что у России и США есть много направлений для сотрудничества, если страны ЕС прекратят давление и перейдут в перспективе к серьезному диалогу.
Ранее министр финансов Скотт Бессент объяснил, что введение санкций США против двух крупнейших российских нефтегигантов, является следствием разочарования Дональда Трампа прогрессом в переговорах с Путиным о прекращении войны в Украине.
Также после того, как подготовка встречи Трампа и Путина в Будапеште была приостановлена, сенаторы США взялись за разработку трех законопроектов для значительного усиления давления на Москву.
Читайте также:
Путин отреагировал на Tomahawk для Украины: угрожает «ошеломляющим ответом»
Встреча Трампа и Си Цзиньпина может повлиять на войну в Украине: в СНБО сказали, как именно
РФ снова выдвинула условия для сделки с Украиной — США уже получили закрытую ноту