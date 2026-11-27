Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Россия осталась членом «Группы восьми», то войны в Украине могло бы не быть.

Об этом он сказал во время общения с журналистами ко Дню благодарения, сообщает Clash Report в соцсети X.

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Комментируя возможное участие президента РФ Владимира Путина в саммите лидеров G20 во Флориде в следующем месяце, Трамп упомянул о том, что Россию выгнали из G8 (ныне G7).

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Президент США предположил, что, если бы этого не произошло, войны в Украине сейчас могло бы не быть.

«Знаете, когда он был членом G8, будь он членом, но президент Обама хотел бы его исключить. И будь он членом, возможно, сейчас не было бы этой войны. Он очень обиделся, когда это произошло. А теперь это G7», — заявил глава Белого дома.

Напомним, Дональд Трамп назвал исключение России из G8 в 2014 году большой ошибкой, однако его заявление вызвало острую реакцию со стороны американских политиков. В частности, член Палаты представителей от Республиканской партии Дон Бэйкон выступил категорически против возвращения РФ в этот международный формат. Бейкон подчеркнул, что Россия не должна быть частью «Группы восьми», пока идет ее вооруженная агрессия против Украины.

Высокая представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россию не вернут в G8.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что предпосылок для возвращения России G7 пока нет. Кроме того, по его словам, этого никто не желает, кроме США.

Российскую Федерацию исключили из G8 в июне 2014 года в ответ на оккупацию Крыма. Тогда планировали очередной саммит в Сочи, однако лидеры других стран-участниц США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии отказались приезжать в РФ.

Лидеры семи государств провели встречу в формате G7 в Брюсселе, официально исключив Россию из участия в саммите. В итоговом заявлении G7 отмечалось, что продолжение сотрудничества с Москвой в рамках G8 невозможно, пока оно не изменит внешнюю политику.

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